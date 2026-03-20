Υπάρχουν στιγμές, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, που ο πολεοδομικός χάρτης μιας πρωτεύουσας αλλάζει με τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή στην πόλη. Το «The Ellinikon» δεν χρειάζεται συστάσεις ως προς το μέγεθός του καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Όμως, πίσω από τους γερανούς και τις εντυπωσιακές μακέτες, εξελίσσεται μια λιγότερο ορατή αλλά εξίσου κρίσιμη διεργασία: η οικοδόμηση ενός ανοιχτού, δημιουργικού οικοσυστήματος που θέτει τον άνθρωπο και την επιστημονική γνώση στο επίκεντρο.

Η προτεραιότητα της LAMDA Development είναι σαφής: το Ελληνικό δεν πρέπει να είναι ένας περίκλειστος χώρος πολυτελείας, αλλά ένας τόπος προσβάσιμος, που παράγει αξία για όλους και συνομιλεί ουσιαστικά με την κοινωνία.

Η «ακτινογραφία» της τοπικής Κοινωνίας

Για να χτίσεις μια πόλη του μέλλοντος, πρέπει πρώτα να ακούσεις εκείνους που ζουν ήδη δίπλα της. Ο πιο σημαντικός εταίρος της LAMDA σε αυτή τη διαδρομή είναι η τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι των όμορων Δήμων —Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης— είναι αυτοί που θα ζήσουν πρώτοι τη μεταμόρφωση της περιοχής.

Η εταιρεία, αντιλαμβανόμενη το βάρος αυτής της ευθύνης, παρουσίασε πρόσφατα μια σειρά από πρωτοβουλίες που δεν προέκυψαν σε κάποιο κλειστό γραφείο, αλλά γεννήθηκαν μέσα από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ίδιων των πολιτών. Μέσα από εκτεταμένες έρευνες, η LAMDA κατέγραψε τον «σφυγμό» της περιοχής, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις που δημιουργεί η κατασκευαστική δραστηριότητα ενός έργου αυτής της κλίμακας.

Η ετυμηγορία των πολιτών

Η ποσοτική έρευνα που διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2025 από την εταιρεία MINDSEARCH, έφερε στο φως δεδομένα που δύσκολα αμφισβητούνται. Η αποδοχή του έργου είναι συντριπτική, παρά τις φυσιολογικές ανησυχίες που γεννά η γειτνίαση με ένα τόσο μεγάλο εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 76% των κατοίκων των όμορων δήμων διατηρεί θετική στάση για το έργο, ενώ το ποσοστό εκείνων που έχουν θετική γνώμη για τη LAMDA ξεπερνά το 90%. Οι πολίτες αναγνωρίζουν κυρίως την οικονομική ευρωστία που φέρνει η επένδυση στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, 9 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν έτοιμοι να επισκεφθούν το Ελληνικό.

Ωστόσο, η έρευνα δεν έκρυψε τις προκλήσεις. Η τεράστια έκταση του έργου, η άμεση γειτνίαση με δύο μεγάλους οδικούς άξονες και το υφιστάμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας αποτελούν «αγκάθια» που απαιτούν διαρκή εγρήγορση.

Σε μια δεύτερη έρευνα, που διεξήχθη μέσω Viber και του website της εταιρείας με τη συμμετοχή 1.200 πολιτών, οι κάτοικοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους για το τι θα ήθελαν να δουν να βελτιώνεται στις δικές τους γειτονιές. Αυτές οι απαντήσεις αποτέλεσαν τη βάση για δύο πυλώνες δράσης: την επέκταση των ωφελειών στην κοινωνία και τον περιορισμό της εργοταξιακής όχλησης.

Πράσινο χωρίς σύνορα

Το κυρίαρχο αίτημα των πολιτών ήταν το πράσινο. Η LAMDA, ανταποκρινόμενη σε αυτή την ανάγκη, δεν περιορίστηκε στον σχεδιασμό του Μητροπολιτικού Πάρκου των 2.000.000 τ.μ., αλλά στράφηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συνεργασία με τον κορυφαίο επιστημονικό φορέα της χώρας έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να δημιουργηθούν «πράσινες διαδρομές» που θα ξεκινούν από το Ελληνικό και θα διαχέονται στους γειτονικούς δήμους.

Πρόκειται για μια στρατηγική επέκτασης του πρασίνου εκτός των ορίων της επένδυσης, ώστε οι κάτοικοι να νιώθουν τη βελτίωση του μικροκλίματος στις δικές τους γειτονιές. Ήδη από το 2025, μέσω του προγράμματος Urban Green Dots, αναβιώνουν πάρκα και χώροι πρασίνου, με τα πρώτα τέσσερα παραδείγματα σε Άλιμο και Αργυρούπολη να είναι ήδη γεγονός.

Το θαλάσσιο περιβάλλον κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.

Η προστασία του Σαρωνικού αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την ανάπλαση, γεγονός που οδήγησε την LAMDA στην δημιουργία μιας σταθερής συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.).

Η επιτήρηση είναι συνεχής: καθημερινή παρουσία των επιστημόνων στο θαλάσσιο μέτωπο, μηνιαίες δειγματοληψίες και ετήσια καταγραφή των πολύτιμων λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η θολότητα του νερού ελέγχεται σε 18 διαφορετικά σημεία, σε αποστάσεις έως και 150 μέτρα από την ακτή, διασφαλίζοντας ότι καμία εργασία δεν θα επιβαρύνει το οικοσύστημα.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η θάλασσα παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι η επιστημονική τεκμηρίωση και η πλήρης διαφάνεια, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει με ακρίβεια την εικόνα του περιβάλλοντος.

Κλιματική θωράκιση

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, οι προβλέψεις δεν αρκούν καθώς χρειάζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η LAMDA εγκαθιστά ένα πρότυπο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών τόσο εντός του έργου όσο και στους όμορους Δήμους.

Στόχος είναι η καταγραφή της βελτίωσης του μικροκλίματος που θα επιφέρει η ανάπτυξη του πρασίνου, αλλά και η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία φαινόμενα ή υψηλούς ρύπους.

Η μελέτη βιοποικιλότητας και η αξιολόγηση της μικροκλιματικής επίδρασης του έργου αποτελούν τα «εργαλεία» με τα οποία η LAMDA φιλοδοξεί να αφήσει ένα μετρήσιμο, θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην Αττική.

Αντιπλημμυρικά έργα Ζωής για τη Νότια Αθήνα

Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που υλοποιεί η LAMDA από το 2022 είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση μέσω της οριοθέτησης και αναζωογόνησης των ρεμάτων Τραχώνων και Ευρυάλης. Για χρόνια, αυτά τα ρέματα ήταν είτε ημιτελή είτε ανεπαρκή, δημιουργώντας κινδύνους για τις γύρω περιοχές σε κάθε μεγάλη καταιγίδα.

Η διάνοιξή τους κρίθηκε επιβεβλημένη όχι μόνο για τις ανάγκες του έργου, αλλά για την προστασία ολόκληρης της περιοχής. Με βάση εγκεκριμένες μελέτες για ακραία φαινόμενα (περιόδου επαναφοράς 100 ετών) και την εφαρμογή του πρωτοποριακού μοντέλου STORM Risk Assessment —που προσομοίωσε 1.000 σενάρια καταιγίδων— η LAMDA θωρακίζει το παρόν και το μέλλον της περιοχής. Με την ένταξη των ρεμάτων στο Μητροπολιτικό Πάρκο, το τοπικό οικοσύστημα αναζωογονείται και η περιοχή αποκτά μια νέα, «πράσινη» ασφάλεια.

Συμπερίληψη στην πράξη

Η κοινωνική διάσταση του Ελληνικού είναι πολυεπίπεδη. Η LAMDA έχει ήδη θέσει σε λειτουργία μια εφαρμογή που χαρτογραφεί τα προσβάσιμα σημεία για ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους των γύρω δήμων.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» απευθύνεται στην τρίτη ηλικία, προσφέροντας διαδραστική συντροφιά σε μοναχικά άτομα και θεατρικά εργαστήρια σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εκπαίδευση. Το σχολικό πρόγραμμα «Δες τη Ζωή με Άλλα Μάτια», σε συνεργασία με την ομώνυμη ΑΜΚΕ, έχει ήδη ευαισθητοποιήσει πάνω από 13.000 μαθητές για θέματα συμπερίληψης και σεβασμού.

Το 2025, ο μαθητικός διαγωνισμός «Μια πόλη που μας χωράει όλ@» κάλεσε τα παιδιά από όλη την Ελλάδα να φανταστούν μια κοινωνία χωρίς εμπόδια.

Παράλληλα, και με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, το πρόγραμμα “Smart City Innovators” σε συνεργασία με τη SciCo, διαμορφώνει μια κουλτούρα τεχνολογικής εγρήγορσης. Περισσότεροι από 3.500 μαθητές μυούνται στις αρχές της βιωσιμότητας, αποκτώντας τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να κατοικήσουν και να εξελίξουν το ψηφιακό οικοσύστημα της νέας εποχής.

Ο έλεγχος των εργοταξίων 24 ώρες το 24ωρο

Σήμερα, με περισσότερα από 20 εργοτάξια σε λειτουργία, η LAMDA έχει θέσει ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση της όχλησης. Για το σκοπό αυτό, λειτουργεί ένα σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με 15 σταθμούς μέτρησης εντός του εργοταξίου και από έναν σταθμό σε Άλιμο, Γλυφάδα και Ελληνικό-Αργυρούπολη.

Οι μετρήσεις για τον θόρυβο και τα σωματίδια είναι 24ωρες και τα αποτελέσματα υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ). Σύντομα, όλα αυτά τα δεδομένα θα είναι αναρτημένα στο website της εταιρείας, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση στην περιοχή του.

Ένα έργο που παράγει αξία για όλους

Το «The Ellinikon» πέρα από μια επένδυση σε γη και κτήρια είναι μια δέσμευση για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, όπου η επιχειρηματικότητα συναντά την επιστημονική εγκυρότητα και την κοινωνική ενσυναίσθηση. Μέσα από τις συνεργασίες της με το Γεωπονικό, το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. και το Αστεροσκοπείο, η LAMDA δείχνει ότι το μέλλον της Αθηναϊκής Ριβιέρας περνά μέσα από τη γνώση και τη διαφάνεια. Το στοίχημα είναι μεγάλο, αλλά οι βάσεις που τίθενται σήμερα δείχνουν ότι το Ελληνικό μπορεί να γίνει ο τόπος που πραγματικά μας χωράει όλους.