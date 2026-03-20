Καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας, χρηματισμό και παραβίαση καθηκόντων αποτελούν «σκιές» στη λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, με τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς να καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Πόσο διαρκούν οι πειθαρχικές υποθέσεις που αφορούν σε επίορκους δημόσιους υπαλλήλους; Υπάρχει η δυνατότητα εποπτείας και παρακολούθησης της πορείας της πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων; Είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που τίθενται στο δημόσιο διάλογο.

Δύο χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), μέσω της οποίας η Ανεξάρτητη Αρχή διαθέτει, σε πραγματικό χρόνο, εικόνα της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων και παρεμβαίνει, όπου απαιτηθεί, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη δημόσια λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. H εν λόγω, εφαρμογή σχεδιάστηκε από στελέχη της Αρχής, σε συνεργασία με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από στελέχη της ΕΑΔ. Η πλατφόρμα, δε, απέσπασε το 2ο βραβείο στον θεσμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης» το 2023 στην κατηγορία «Καλύτερη εφαρμοσμένη ιδέα».

Υπενθυμίζεται πως μέσω της εφαρμογής, παρακολουθείται συστηματικά η πορεία των διαδικασιών προκαταρκτικών εξετάσεων, των διαδικασιών ένορκων διοικητικών εξετάσεων (ΕΔΕ), των πειθαρχικών διαδικασιών ενώπιον των μονομελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων, των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες καθώς και των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο e-peitharxika, από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και σήμερα, έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 1.500 ενεργοί χρήστες, όπως είναι διοικητικοί υπάλληλοι φορέων του δημόσιου, στελέχη Πειθαρχικών Συμβουλίων, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΑΔ) ενώ συμμετέχουν στελέχη από 793 διαφορετικούς φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Στα δύο αυτά χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν καταχωρηθεί υποθέσεις που αφορούσαν σε 2.925 προκαταρκτικές εξετάσεις, 3.426 ένορκες διοικητικές εξετάσεις (ΕΔΕ), 8.873 Πειθαρχικά, ενώ προχώρησαν 95 προσφυγές.

Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως αυτή ενός γιατρού ΕΣΥ νοσοκομείου της περιφέρειας, στον οποίο κατόπιν ένστασης της Διοικήτριας της Αρχής, Αλεξάνδρας Ρογκάκου, επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης και σωρευτικά διοικητικό πρόστιμο 785.750 ευρώ, για το παράπτωμα της δωροληψίας, καθώς συστηματικά απαιτούσε χρηματικά ποσά από ασθενείς προκειμένου να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, κατόπιν ένστασης της Διοικήτριας της Αρχής, επιβλήθηκε οριστική παύση, μετατρεπόμενη σε πρόστιμο (λόγω λύσης υπαλληλικής σχέσης) και σωρευτικά διοικητικό πρόστιμο 25.000 ευρώ σε γιατρό ΕΣΥ νοσοκομείου της Αθήνας σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, κατόπιν αυτόφωρης σύλληψης.

Και στις δύο περιπτώσεις επιβολής της ποινής οριστικής παύσης, το πρόστιμο που επιβλήθηκε σωρευτικά υπολογίσθηκε κατά το ποσό που αποδείχθηκε ότι έλαβαν παράνομα προσαυξημένο επί 50 φορές.