Μπαράζ σεισμικών δονήσεων σημειώθηκαν το πρωί της 20ης Μαρτίου 2026 στην Ήπειρο, σύμφωνα με τα καταγραφικά δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 11:05. Η δόνηση καταγράφηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής, με εστιακό βάθος περίπου 20,3 χιλιομέτρων.

Στις 11:40 ακολούθησε ακόμα ένας σεισμός 4,5 Ρίχτερ 12 Χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων. Έξι λεπτά αργότερα μία δόνηση 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε 5 Χλμ. ανατολικά των Φιλιατών, ενώ στις 11:50 ακολούθησε δόνηση 3,9 Ρίχτερ 7 Χλμ. νότια της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ιστοσελίδα tanea.gr ανέφερε ότι η σεισμική δραστηριότητα προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή και δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, ο σεισμός αποτελεί συνέχεια της δραστηριότητας που έχει καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Επεσήμανε ότι το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί, χωρίς ωστόσο να οδηγεί απαραίτητα σε μεγαλύτερα μεγέθη.

