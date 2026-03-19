Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, χώρα που είχε αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι «επέτρεψε στον εαυτό της να παρασυρθεί» στον πόλεμο από το Ισραήλ, τη στιγμή που μια συμφωνία φαινόταν «πραγματικά εφικτή».

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Economist, ο Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί εγκατέλειψε την παραδοσιακή διπλωματική επιφυλακτικότητα και χαρακτήρισε τον πόλεμο «καταστροφή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονταν «στα πρόθυρα της επίτευξης μιας πραγματικής συμφωνίας» για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα τους τελευταίους εννέα μήνες. Η πρώτη ευκαιρία παρουσιάστηκε στον γύρο συνομιλιών που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2025, λίγο πριν από την έναρξη του 12ήμερου πολέμου από το Ισραήλ, στον οποίο οι ΗΠΑ, σε σύντομη στρατιωτική παρέμβαση, βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Δύο χαμένες ευκαιρίες για ειρήνη

Η δεύτερη ευκαιρία, όπως σημειώνει ο Ομάνιος υπουργός, εμφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο πριν από τους ισραηλοαμερικανικούς βομβαρδισμούς που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το γεγονός αυτό πυροδότησε έναν πόλεμο που έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Ήταν ένα σοκ, αλλά όχι έκπληξη, όταν στις 28 Φεβρουαρίου – λίγες ώρες μετά τις πιο σημαντικές συνομιλίες – το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν άλλη μια παράνομη στρατιωτική επίθεση κατά της ειρήνης που για λίγο φαινόταν πραγματικά εφικτή», αναφέρει στο άρθρο του ο Μπαντρ αλ Μπουσαϊντί.

Κριτική προς την Ουάσινγκτον

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν κατηγορεί την αμερικανική κυβέρνηση ότι «επέτρεψε στον εαυτό της να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο», πειθόμενη από «ισραηλινούς ηγέτες» πως «η άνευ όρων παράδοση θα ακολουθούσε γρήγορα την αρχική επίθεση». Το χαρακτηρίζει μάλιστα ως «το μεγαλύτερο λάθος υπολογισμού της αμερικανικής κυβέρνησης».

«Οι φίλοι των ΗΠΑ έχουν καθήκον να πουν την αλήθεια», τονίζει ο Μπουσαϊντί, καλώντας τους συμμάχους της Ουάσινγκτον να επισημάνουν «πόσο πολύ έχει χάσει τον έλεγχο της εξωτερικής τους πολιτικής».

Παρέμβαση από τον βρετανικό παράγοντα

Η εφημερίδα Guardian αποκάλυψε ότι ο Βρετανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ συμμετείχε στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη, στις 26 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πάουελ έκρινε τις προτάσεις της Τεχεράνης «αρκετά σημαντικές για να αποτρέψουν έναν βιαστικό πόλεμο».