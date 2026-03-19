Γνωστές έγιναν οι οκτώ ομάδες που πήραν την πρόκριση για τη φάση των προημιτελικών του Champions League και θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από την Τρίτη (17/3) προκρίθηκαν, η Σπόρτινγκ που έκανε τεράστια ανατροπή κόντρα στην Μπόντο/Γκλιμτ, η Άρσεναλ που λύγισε τη Λεβερκούζεν, η Παρί Σεν Ζερμέν που δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Τσέλσι, και η Ρεάλ Μαδρίτης που νίκησε δεύτερη φορά τη Μάντσεστερ Σίτι.

Σήμερα (18/3) προκρίθηκαν, η Μπαρτσελόνα που διέλυσε στο δεύτερο ματς τη Νιουκάστλ, όπως και η Λίβερπουλ που «πάτησε» τη Γαλατασαράι, η Μπάγερν Μονάχου που έκανε ό,τι ήθελε την Αταλάντα και η Ατλέτικο Μαδρίτης που είχε… καθαρίσει στο πρώτο παιχνίδι Τότεναμ.

Έτσι η Παρί Σεν Ζερμέν θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης την Μπάγερν Μονάχου στη μία πλευρά του ταμπλό, ενώ στην άλλη, η Μπαρτσελόνα θα κοντραριστεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Σπόρτινγκ με την Άρσεναλ.

Αναλυτικά οι οκτώ ομάδες των προημιτελικών του Champions League:

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Άρσεναλ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μπαρτσελόνα

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ (07/04, 22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν (07/04, 22:00)

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης (07/04, 22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ (07/04, 22:00)

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2)

Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4)

Ο τελικός

30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης