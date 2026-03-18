Η Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέτριψε τη Νιούκαστλ με 7-2, εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. Παρότι οι Άγγλοι στάθηκαν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, η εικόνα άλλαξε πλήρως στην επανάληψη, όπου οι Καταλανοί κυριάρχησαν απόλυτα.

Το σκορ άνοιξε νωρίς ο Ραφίνια, όμως η Νιούκαστλ απάντησε με τον Ελάνγκα για το 1-1. Η Μπαρτσελόνα πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Μπερνάλ, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν εκ νέου, πάλι με τον Ελάνγκα. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, ο Γιαμάλ ευστόχησε σε πέναλτι και έκανε το 3-2, δίνοντας ψυχολογικό προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα».

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Φλικ ανέβασε στροφές και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης. Ο Φερμίν Λόπεθ σημείωσε το 4-2, ενώ στη συνέχεια ο Λεβαντόφσκι πέτυχε δύο γκολ ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 6-2. Το τελικό 7-2 διαμόρφωσε ο Ραφίνια, ολοκληρώνοντας μια ονειρική βραδιά για την ισπανική ομάδα.

Με αυτή τη νίκη, η Μπαρτσελόνα προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ατλέτικο Μαδρίτης ή Τότεναμ, συνεχίζοντας την πορεία της προς τα ημιτελικά.

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρθία (82′ Σέζνι), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Έρικ Γκαρθία (22′ Αραούχο), Κανσέλο (66′ Εσπάρτ), Μπερνάλ, Πέδρι, Φερμίν (66′ Όλμο), Ραφίνια, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι (66′ Τόρες).

Νιούκαστλ: Ράμσντεϊλ, Μπερν, Τιαό, Χολ, Τρίπιερ (46′ Λιβραμέντο), Τονάλι (55′ Γουίλοκ), Ζοέλιντον (63′ Μπότμαν), Ράμσεϊ, Μπαρνς, Ελάνγκα (64′ Μέρφι), Γκόρντον (82′ Οσούλα).