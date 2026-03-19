«Η φιλοξενία της έκθεσης “Stephen Antonakos: Υστερόγραφα Χρόνου και Χώρου” ανατροφοδοτεί τον ρόλο της Αθήνας ως τόπου παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού και ως χώρου συνάντησης ιδεών και δημιουργικότητας», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, εγκαινιάζοντας την έκθεση στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη.

Η έκθεση, που διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Stephen Antonakos (1926–2013) στη Λακωνία, «αποτελεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση έξι δεκαετιών της δημιουργικής πορείας του ελληνοαμερικανού καλλιτέχνη και αναδεικνύει τη διαχρονική απήχηση του έργου του, συνδέοντάς το με έργα ιστορικά σημαντικών και σύγχρονων καλλιτεχνών σε έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε γενιές, ιδέες και αισθητικές προσεγγίσεις», ανέφερε η Υπουργός στον χαιρετισμό της.

Επιπλέον, τόνισε ότι ο Stephen Antonakos ανέπτυξε έναν απόλυτα διακριτό τρόπο να χρησιμοποιεί το φως, το χρώμα και τις γεωμετρικές μορφές, ενώ τα έργα του δεν λειτουργούν απομονωμένα αλλά ως μέρος ενός περιβάλλοντος που ενεργοποιείται με την παρουσία του θεατή.

Η κα Κεφαλογιάννη πρόσθεσε ότι οι μορφές του αφήνουν συχνά ένα «άνοιγμα», μια εκκρεμότητα, που τον ωθεί να ολοκληρώσει το έργο με τη δική του ματιά, ενώ «μας καλούν να βιώσουμε τα έργα ως άμεσες οπτικές και κινητικές εμπειρίες» και να αντιληφθούμε τόσο με τις αισθήσεις όσο και μεταφορικά το συναισθηματικό σύμπαν του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, τόνισε ότι «εκθέσεις όπως αυτή που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι μία έντονη υπενθύμιση της δύναμης που έχει η τέχνη να μας ανυψώνει ψυχικά και πνευματικά», ενώ «μας παρακινούν να κάνουμε μια παύση στην καθημερινότητα, να κοιτάξουμε πέρα από το εφήμερο και να ονειρευτούμε».

Κλείνοντας, συνεχάρη την επιμελήτρια κα Sara Reisman, καθώς και τη διοίκηση του Ιδρύματος, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων, η Υπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους της έκθεσης από τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Στέλιο Βασιλάκη και την Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού Εκθέσεων κα Μαρίνα Μηλιού- Θεοχαράκη.