«Σταθερός μας στόχος παραμένει η ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Μαζί με τον ξενοδοχειακό κλάδο διαμορφώνουμε έναν τουρισμό σύγχρονο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό, που δημιουργεί ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και και αποτελεί ισχυρό πρεσβευτή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στον χαιρετισμό της στην τελετή απονομής των βραβείων «Greek Hotel of the Year 2026».

Η Υπουργός αναφέρθηκε στα νέα ιστορικά ρεκόρ του 2025 για τον ελληνικό τουρισμό, υπογραμμίζοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν θεαματική αύξηση των εισπράξεων, με ρυθμό μάλιστα σημαντικά υψηλότερο από εκείνον των αφίξεων, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της τουριστικής μας προσφοράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας κατά τους χειμερινούς και «πλάγιους» μήνες, που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται πλέον σε προορισμό για όλο τον χρόνο.

Η κα Κεφαλογιάννη ανέδειξε τη συμβολή του ξενοδοχειακού κλάδου στη διαρκή αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς, επισημαίνοντας ότι η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η προσήλωση στην ποιότητα αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τουρισμό.

Τόνισε επίσης ότι η επιτυχία έρχεται ως αποτέλεσμα συντεταγμένης κυβερνητικής στρατηγικής, η οποία αναγνωρίζει έμπρακτα τη σημασία του τουρισμού για την πρόοδο της χώρας μας.

Αναφέρθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ενός πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος και την διασφάλιση των όρων υγιούς ανταγωνισμού στον χώρο της φιλοξενίας με ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, μέσω της ανάπτυξης τωνειδικών μορφών τουρισμού και επενδύσεων σε υποδομές, όπως μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα και κέντρα ιαματικού τουρισμού, με στόχο τον δωδεκάμηνο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα και μια γεωγραφικά πιο ισόρροπη ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε, «προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τουριστικής προβολής, με τον επανασχεδιασμό του VisitGreece.gr και τη δημιουργία εξειδικευμένων πλατφορμών προβολής θεματικών μορφών τουρισμού.»

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, μέσα από την ενίσχυση τη τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η ελληνική φιλοξενία είναι βασικό συστατικό της ισχυρής εικόνας και ταυτότητας του ελληνικού τουρισμού και κύριο συγκριτικό μας πλεονέκτημα διεθνώς. «Θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά με πνεύμα συνεργασίας και κοινό προσανατολισμό ώστε να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για τον ξενοδοχειακό κλάδο και συνολικά για τον ελληνικό τουρισμό. Για να αναδείξουμε την Ελλάδα σε παγκόσμιο πρότυπο ποιοτικής φιλοξενίας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.»