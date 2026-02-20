Η Όλγα Κεφαλογιάννη παραιτήθηκε από την χρήση της διάταξης και απέσυρε την αγωγή που είχε καταθέσει στις 7 Ιανουαρίου αμέσως μετά την ψήφιση. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες απέστειλε στον πρώην σύζυγό της Μίνωα Μάτσα δήλωση παραίτησης από την αγωγή, επικαλούμενη νέα προσπάθεια εύρεσης βέλτιστης λύσης μεταξύ των δύο γονέων.

Την παραίτησή της από την προσφυγή που είχε κάνει με βάση τη διάταξη σχετικά με τη συνεπιμέλεια η οποία είχε προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις αποφάσισε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η ρύθμιση χαρακτηρίστηκε από την αντιπολίτευση ως «φωτογραφική», καθώς εφαρμόστηκε από την υπουργό Τουρισμού στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της με την κ. Κεφαλογιάννη να τονίζει ότι άσκησε δικαίωμα που προβλέπεται από τον νόμο και ισχύει για κάθε πολίτη.

«Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου. Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός είχε αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο βελτίωσης της συγκεκριμένης διάταξης.

Η επίμαχη διάταξη που ψηφίστηκε έδινε τη δυνατότητα μεταρρύθμισης μιας απόφασης πρωτοδικείου για συνεπιμέλεια των τέκνων πριν γίνει η δίκη στο εφετείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει το ενδεχόμενο αναμόρφωσης της διάταξης, κυρίως ως προς το σκέλος που αφορά την κατοικία του τέκνου.

Αφού παραιτήθηκε από την αγωγή που είχε ασκήσει με βάσει την επίμαχη ρύθμιση η Όλγα Κεφαλογιάννη αναμένει την εκδίκαση της υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιδιώξει συμβιβαστική λύση με τον πρώην σύζυγό της.

Υπενθυμίζεται ότι κατά του νόμου για τη συνεπιμέλεια το 2021 είχαν ψηφίσει η Όλγα Κεφαλογιάννη και η αείμνηστη Μαριέττα Γιαννάκου.