Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντά με ανάρτησή της στις αντιδράσεις για τη νέα τροπολογία συνεπιμέλειας. «Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη:

Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.

Φλωρίδης: Είναι διάταξη υπέρ των πολιτών

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του νωρίτερα στο OPEN έσπευσε να απαντήσει στις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την νέα τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων, που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η τροπολογία προβλέπει πως εάν ένας από τους δύο γονείς διαφωνεί με την πρωτόδικη απόφαση για τη γονική μέριμνα των ανήλικων παιδιών, τότε μπορεί να καταθέσει νέα αγωγή προκειμένου η υπόθεση να εκδικαστεί εκ νέου σε πρώτο βαθμό.

«Δημιουργείται στον κόσμο ότι κάναμε κάτι κρυφά», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Δικαιοσύνης ερωτηθείς για το ζήτημα και εξήγησε ότι «ετοιμαζόταν τον νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ στο οποίο μεταφερόταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ενημερώνονται τα υπουργεία αν θέλουν να ενσωματώσουν κάποια ρύθμιση. Το νομοσχέδιο αυτό όπως και κάθε νομοσχέδιο ρυθμίζει δυο μέρη, το πρώτο ρυθμίζει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο δεύτερο έχει διατάξεις, εκεί ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία. Αυτή είναι η καθημερινή πρακτική».

«Οι διατάξεις ήταν πάνω από 35, σε αυτές 8 αφορούσαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι μια. Μία από αυτές δημιούργησε όλη τη συζήτηση. Η διάταξη κατατέθηκε δόθηκαν στα κόμματα και συζητήθηκε» ανέφερε και συμπλήρωσε «έγινε δυο ημέρες συζήτηση και δεν υπήρχε καμία κριτική πάνω στη διάταξη αυτή».

Ερωτώμενος για το ποια ήταν η ανάγκη της τροπολογίας ο κ. Φωρίδης εξήγησε: «Δώσαμε το δικαίωμα στους γονείς ότι εφόσον κάνει έφεση να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο η εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε να μην ισχύσει μέχρι να βγει η απόφαση του Εφετείου. Υπήρχε καιρό ανάγκη, γιατί ενώ αυτό ισχύει για όλες τις αποφάσεις, δηλαδή να αναστέλλεται η πρωτόδικη μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, αυτό δεν το είχαμε για τα παιδιά».