Ένα συγκινητικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19/3) στο Ηράκλειο, όταν μια 21χρονη μητέρα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι μέσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθ’ οδόν προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η νεαρή γυναίκα, κάτοικος Ασημίου, περίμενε το τρίτο της παιδί. Όταν ξεκίνησαν οι έντονες ωδίνες, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου γιατρός και μαία διαπίστωσαν, ότι ο τοκετός ήταν άμεσος και αποφάσισαν τη διακομιδή της στο Ηράκλειο. Ωστόσο, πριν το ασθενοφόρο προλάβει να φτάσει στην περιοχή των Αρμανωγείων, το μωρό γεννήθηκε μέσα στο όχημα, με τη συνδρομή της μαίας και του γιατρού που συνόδευαν τη μητέρα, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Περίπου τριάντα λεπτά μετά τη γέννα, μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαιευτική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.