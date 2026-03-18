Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Μαϊάμι για τη συμμετοχή του στο Miami Open, ωστόσο η πρεμιέρα του στη διοργάνωση δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ο Έλληνας τενίστας επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον Άρθουρ Φέρι, σε αγώνα που ήταν ορισμένος να ξεκινήσει λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (18/3).

Παρόλα αυτά, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την αναβολή της αναμέτρησης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα στη διεξαγωγή των αγώνων, οδηγώντας σε αναπροσαρμογή του προγράμματος.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο αγώνας μεταφέρθηκε για την Πέμπτη 19 Μαρτίου, με νέα ώρα έναρξης στις 22:00 το βράδυ. Το παιχνίδι του Τσιτσιπά ήταν προγραμματισμένο ως το τελευταίο της ημέρας, ωστόσο οι διοργανωτές επέλεξαν να δώσουν προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των αγώνων των γυναικών, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.