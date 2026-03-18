Με απαιτητικές προοπτικές αρχίζει η συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή στο τουρνουά του Miami Open, καθώς η κλήρωση μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Στον πρώτο του αγώνα, που είναι προγραμματισμένος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νεαρό Βρετανό Άρθουρ Φέρι.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού οι δύο τενίστες δεν έχουν συναντηθεί ξανά σε κυρίως ταμπλό, κάτι που προσθέτει απρόβλεπτο χαρακτήρα στο παιχνίδι.

Εφόσον ο Τσιτσιπάς ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο, η συνέχεια προμηνύεται ακόμη πιο δύσκολη. Στον επόμενο γύρο τον περιμένει ο Άλεξ ντε Μινόρ, ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες και Νο5 του ταμπλό, με στόχο μια θέση στους «32».

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στη 01:00 τα ξημερώματα τη Πέμπτη (19/03).