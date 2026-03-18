Ο Ολυμπιακός, μετά τη μεγάλη του νίκη με 104-87 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδραιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο στην πρώτη τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα έδρας ενόψει play-offs.

Πλέον, η προσοχή των Πειραιωτών στρέφεται στην εντός έδρας αναμέτρηση ενάντια στη Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι με τους Βάσκους, αναφέρθηκε στην επικινδύνοτητα του παιχνιδιού και παράλληλα τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν ένα υπερπλήρες ρόστερ.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για τον αγώνα με την Μπασκόνια: «Το παιχνίδι είναι με μια ομάδα με ταλέντο και ταχύτητα προφανώς. Για να είμαι ακριβής στο τι θα πω, δείχνουν με αρκετούς τραυματισμούς να έχουν πτώση στην απόδοση τους. Έκανε προπόνηση ο Καμπαρο και θα παίξει λογικά. Παίζουν με μεγάλη ταχύτητα. Δεν θεωρούμε κανένα ματς εύκολο. Αυτό που σου δίνει αποτελέσματα και καλές πορείες είναι η σταθερότητα. Πρέπει να ξεχάσουμε τη νίκη με τη Φενέρ και να παίξουμε καλά. Η νίκη δεν είναι προδιαγεγραμμένη».

Για τη βαθμολογία: «Δεν μπορείς να πεις τι θα γίνει. Η Dubai BC έχασε από την Παρτιζάν και υπάρχουν πολλά παραδείγματά. Είναι και διαφορετικές οι συνθήκες λόγω των πολέμων. Δεν κοιτάμε τίποτα άλλο».

Για την ψυχολογία: «Η πλειοψηφία των ερωτήσεων που κάνουν οι δημοσιογράφοι έχουν να κάνουν με την ψυχολογία. Στη Μονακό ένα παίκτης του 95% έχασε μια βολή και εμείς το ματς. Σκοράραμε 104 πόντους χθες απέναντι στην καλύτερη άμυνα, αλλά είχαν απουσίες. Πρέπει να παίρνεις σαν δεδομένο αυτό που έχεις. Παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση η Φενέρ. Δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα για τι αν είμαστε σε φόρμα. Υπάρχουν 14-15 καλές ομάδες που κάποιες θα μείνουν εκτός σε λίγο καιρό».

Για το βάθος του ρόστερ: «Το ρόστερ μας είναι πιο γεμάτο από ποτε. Πρέπει όμως να υπάρχει εξέλιξη. Και οι τέσσερις γκαρντ μας μείνανε έξω για διάστημα. Μια ομάδα εξελίσσεται όταν παίζει μαζί. Χθες δεν είχαμε δύο γκαρντ, αλλά είχαμε άλλους δύο. Αισθάνομαι πραγματικά χαρούμενος το ρόστερ είναι πολύ καλό και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες».