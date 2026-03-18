Αρχαιολόγοι στη νότια Ιταλία έφεραν στο φως τους τάφους δύο παιδιών που είχαν ταφεί φορώντας μεγάλες χάλκινες ζώνες, ηλικίας σχεδόν 2.500 ετών. Τα μεταλλικά αυτά αντικείμενα θεωρούνται σπάνια, καθώς συνήθως εντοπίζονται μόνο σε ταφές ενήλικων ανδρών της προ-ρωμαϊκής σαμνιτικής κουλτούρας.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων εργασιών στον χώρο ενός πρώην εργοστασίου καπνού στο Ποντεκανιάνο, πόλη της Καμπανίας στη νοτιοδυτική Ιταλία, οι αρχαιολόγοι ανέσκαψαν τμήμα αρχαίου νεκροταφείου με 34 ταφές που χρονολογούνται από τον 4ο έως τον 3ο αιώνα π.Χ., σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου του Σαλέρνο και του Αβελίνο. Περίπου οι μισοί τάφοι ανήκαν σε παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών.

Ένα αρχαιολογικό κέντρο με ιστορία αιώνων

Οι ανασκαφές στο Ποντεκανιάνο διεξάγονται από τη δεκαετία του 1960, αποκαλύπτοντας περισσότερους από 10.000 τάφους σε τρία νεκροταφεία που χρονολογούνται από τον 9ο έως τον 3ο αιώνα π.Χ. Η πόλη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τον 9ο αιώνα π.Χ. από πληθυσμούς της Villanovan culture, οι οποίοι εισήγαγαν την τέχνη της χύτευσης χαλκού στη νότια Ιταλία.

Δύο αιώνες αργότερα, ομάδες Ετρούσκων μετέτρεψαν το Ποντεκανιάνο σε εμπορικό κόμβο για Έλληνες, Φοίνικες και Ιταλούς εμπόρους. Τον 5ο αιώνα π.Χ., οι Σαμνίτες — πολεμοχαρείς φυλές των ορέων της νότιας Ιταλίας που μιλούσαν τη γλώσσα Όσκαν — εγκαταστάθηκαν στην πόλη, η οποία παρέμεινε σαμνιτικό κέντρο έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση τον 3ο αιώνα π.Χ.

Τα ταφικά έθιμα των Σαμνιτών

Τα νεκροταφεία του Ποντεκανιάνου έχουν προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις ταφικές πρακτικές των Σαμνιτών. Οι τάφοι οργανώνονταν ανά οικογένεια και κατασκευάζονταν σε χωμάτινες λάκκους με κεραμιδένια στέγη. Τα κτερίσματα περιλάμβαναν αγγεία, ενώ κάποια αντικείμενα ήταν χαρακτηριστικά ανά φύλο: οι άνδρες θάβονταν με όπλα όπως λόγχες, ακόντια και χάλκινες ζώνες, ενώ οι γυναίκες με δαχτυλίδια και πόρπες.

Η ασυνήθιστη ταφή των παιδιών

Στη νέα ανασκαφή, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν δύο παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών, τα οποία είχαν ταφεί με χάλκινες ζώνες — ένα χαρακτηριστικό που έως τώρα συνδεόταν αποκλειστικά με ενήλικες άνδρες. Στο παρελθόν είχε βρεθεί και ένας ακόμη τάφος παιδιού, περίπου 12 ετών, με παρόμοια ζώνη στο Ποντεκανιάνο.

«Πρόκειται για εύρημα μεγάλης σημασίας», δήλωσε η αρχαιολόγος Gina Tomay στο ιταλικό πρακτορείο ANSA το 2021, αναφερόμενη στον 12χρονο που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. και θάφτηκε με κεραμικά κύπελλα για να έχει τροφή και κρασί στη μεταθανάτια ζωή.

Αναζητώντας την ερμηνεία

Οι ειδικοί δεν είναι βέβαιοι γιατί τα παιδιά αυτά θάφτηκαν με αντικείμενα που συμβόλιζαν τον πολεμιστή. Ωστόσο, ανάλογες περιπτώσεις στην Αγγλία του 6ου αιώνα μ.Χ., όπου αγόρια της αγγλοσαξονικής περιόδου είχαν ταφεί με ζώνες και πολεμικό εξοπλισμό, ίσως υποδηλώνουν, όπως έχουν προτείνει αρχαιολόγοι, «τους άνδρες που αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να γίνουν».

Οι ανασκαφές στο Ποντεκανιάνο συνεχίζονται λόγω δημόσιων και ιδιωτικών έργων, και τα συνολικά αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η Εφορεία Αρχαιολογίας σχεδιάζει να ανακοινώσει επίσημα τα νέα ευρήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα σε αυτόν τον σημαντικό προ-ρωμαϊκό οικισμό.

Πηγή: Live Sience