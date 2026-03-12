Ανατολία και αρχαιολογία συναντώνται ξανά σε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη 12.000 ετών στη Σανλιούρφα, στη Νοτιοανατολική Τουρκία, όπου το BBC βρέθηκε για να καταγράψει μία από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές αποκαλύψεις των τελευταίων ετών.

Η ανακάλυψη μιας νεολιθικής κουζίνας στο Καραχάν Τεπέ θεωρείται ορόσημο για την επιστημονική κοινότητα, καθώς προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη ζωή των πρώτων ανθρώπινων κοινοτήτων.

Ανατροπή στην κατανόηση της προϊστορίας

«Αυτή η αρχαιολογική θέση έχει αλλάξει την αντίληψή μας για την ιστορία. Πριν την ανακάλυψη πιστεύαμε ότι η ανθρωπότητα δημιούργησε μία σταθερή ζωή με τη γεωργία. Τώρα διαπιστώσαμε ότι αυτό έγινε πολύ πριν τη γεωργία», ανέφερε η ιστορικός και ξεναγός Yesim Bedlek.

Η ίδια εξηγεί ότι οι κάτοικοι του Καραχάν Τεπέ ήταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες. «Τώρα μπορείς να δεις ότι όλη η περιοχή είναι “γυμνή”. Δεν υπάρχει κανένα δέντρο. Όμως 12.000 χρόνια πριν η χλωρίδα και η πανίδα ήταν τελείως διαφορετικές».

Όπως σημειώνει η Bedlek, τότε υπήρχαν παντού δέντρα και ζώα, «η περιοχή ήταν σαν παράδεισος». Οι κάτοικοι είχαν επάρκεια σε τροφή και αυτό τους επέτρεψε να στραφούν στη δημιουργία τέχνης.

Το Καραχάν Τεπέ και τα πρώτα βήματα του πολιτισμού

Το Καραχάν Τεπέ θεωρείται μία από τις πρώιμες μνημειώδεις τοποθεσίες που έχουν εντοπιστεί, προσφέροντας νέα δεδομένα για την προέλευση του πολιτισμού και τη μετάβαση των ανθρώπων σε πιο οργανωμένες μορφές διαβίωσης.

Ο αρχαιολόγος Erdem Barin δήλωσε στο BBC ότι το σημείο αποτελεί απόδειξη της περιόδου κατά την οποία οι άνθρωποι άρχισαν να δημιουργούν σταθερές περιοχές κατοίκησης. «Εδώ εντοπίσαμε περίπου 60 κομμάτια από είδη μαγειρικής. Στο έδαφος υπήρχαν κέρατα και κρανία ζώων. Στο κέντρο υπήρχε μία κυκλική περιοχή που χρησιμοποιούνταν για τη φωτιά. Σε συγκεκριμένα σημεία μπορείτε να δείτε τους φούρνους».

Κατά τον αρχαιολόγο, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι ίσως δεν χρειάζονταν πλέον να κυνηγούν, καθώς κρατούσαν τα ζώα τους σε μαντρί. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τα πρώτα βήματα της οικιακής οργάνωσης.

«Όταν βρίσκουμε κάτι που μας φέρνει πιο κοντά σε αυτούς, είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι», πρόσθεσε ο Barin, σημειώνοντας ότι στο σημείο εντοπίστηκε και ένα πρώιμο γουδοχέρι, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα μιας πλήρως λειτουργικής νεολιθικής κουζίνας.