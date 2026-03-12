Αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο Σαμικό της δυτικής Πελοποννήσου αποκαλύπτουν ότι επίσημα έγγραφα ενδέχεται να φυλάσσονταν σε ναό της περιοχής, σύμφωνα με δημοσίευμα του Greek Reporter. Ο ναός, που χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ., είχε μήκος περίπου 28 μέτρα και πλάτος 9,5 μέτρα.

Το κτίριο διέθετε δύο μεγάλες αίθουσες με κεντρική κιονοστοιχία, μια αρχιτεκτονική διάταξη που θεωρείται ασυνήθιστη για την εποχή. Οι αρχαιολόγοι Μπίργκιτα Έντερ από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και Ερωφίλη-Ίρις Κόλλια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας επισημαίνουν ότι η διπλή αυτή δομή ίσως υποδηλώνει διαφορετικές λειτουργίες του ίδιου οικοδομήματος.

Στην βορειοδυτική αίθουσα εντοπίστηκε μεγάλη χάλκινη επιγραφή και ένα περιρραντήριο, δηλαδή τελετουργικό αγγείο για ιερό νερό. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το κτίριο είχε υποστεί πυρκαγιά στην αρχαιότητα, καθώς κάτω από την κατεστραμμένη στέγη βρέθηκαν διαβρωμένα χάλκινα ελάσματα που πιθανόν έφεραν επιγραφές με δημόσια ή ιερά κείμενα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο τμήμα του ναού ενδέχεται να λειτουργούσε ως αρχείο για την αποθήκευση επίσημων ή θρησκευτικών εγγράφων. Παράλληλα, η ομάδα αποκάλυψε τμήματα μεγάλου πήλινου δίσκου, διακοσμημένου με μαύρες και κόκκινες αποχρώσεις, που πιθανότατα κοσμούσε τη στέγη του ναού.

Περισσότερα για τις ανασκαφές στον ναό του Κλειδιού-Σαμικού παρουσιάζονται στη μελέτη “The Sea God’s Sanctuary”.