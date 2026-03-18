Η Αστυνομία προχώρησε σε ταυτοποίηση 23χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας, ύστερα από έρευνα της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., σχετικά με παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των αστυνομικών, σε βίντεο που εντοπίστηκαν σε δημοφιλή πλατφόρμα, ο οδηγός εμφανιζόταν να πραγματοποιεί επικίνδυνες επιδείξεις (σούζες) διάρκειας τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων, αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι πράξεις αυτές, όπως επισημαίνεται, ενείχαν σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση. Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.