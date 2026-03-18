Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχωρά στη δωρεάν διανομή καυσόξυλων στους πολίτες, εν όψει και της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται στη χώρα μας.

Επισημαίνεται πως η Πολιτική προστασία του Δήμου μετά από σχετικές άδειες που έλαβε από το Δασαρχείο για εργασίες καθαρισμού του Υμηττού και του λόφου Τσακού από ξερά πεύκα, έκοψε και μετέφερε τα κομμένα ξύλα στο Σταύρος Κώτσης.

Η διάθεση των καυσόξυλων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαρτίου, από τις 08:00 έως τις 13:00, με σειρά προτεραιότητας, στο σημείο διανομής που θα βρίσκεται έξω από τα γραφεία της Πολιτικής Προστασίας, στο Πάρκο «Σταύρος Κώτσης» (Σπάρτης 1).

Κάθε κάτοικος θα παραλάβει ίση ποσότητα καυσόξυλων, ενώ για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εναλλακτικά ενός πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ, που αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία στην Αγία Παρασκευή.