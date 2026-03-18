Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την αφρικανική σκόνη, τις βροχοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους. Τα φαινόμενα θα εξελιχθούν σε διαδοχικά κύματα, επηρεάζοντας σταδιακά μεγάλο μέρος της επικράτειας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το πρώτο κύμα έχει ήδη ξεκινήσει, μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης κυρίως προς τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Εκεί, το φαινόμενο είναι πιο έντονο και συνοδεύεται από αυξημένη θολούρα στην ατμόσφαιρα.

Η συγκεκριμένη διαταραχή πλήττει κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας, προκαλώντας λασποβροχές λόγω του συνδυασμού σκόνης και βροχοπτώσεων. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου προβλέπονται έντονες βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα, αυξημένες νεφώσεις καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, ενώ στα νότια η ορατότητα παραμένει περιορισμένη. Οι άνεμοι ενισχύονται, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, στα Κύθηρα και στο νότιο Ιόνιο, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 13 έως 15 βαθμούς στα ανατολικά και νότια, ενώ στα δυτικά φτάνουν έως και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη για την 25η Μαρτίου

Από την επόμενη εβδομάδα διαφαίνεται νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει και την 25η Μαρτίου. Το σύστημα αυτό θα φέρει άστατο καιρό με βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στην Αττική, σήμερα επικρατούν νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή λασποβροχές, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Από το απόγευμα της Πέμπτης και κυρίως την Παρασκευή, αναμένεται η ουσιαστική επιδείνωση, καθώς το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει πιο έντονα την περιοχή. Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς βοριάδες, ενώ η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται από αύριο το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15-16 βαθμούς, με περαιτέρω πτώση έως την Κυριακή.

Στη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα παραμείνει πιο ψυχρό, με ασθενείς βροχές, ανατολικούς ανέμους έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 12-13 βαθμούς Κελσίου.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

Το νέο κύμα θα ξεκινήσει την Πέμπτη από το βόρειο Ιόνιο, επεκτεινόμενο στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια προς τα ανατολικά και νότια. Το σύστημα αυτό θα συμβάλει στην απομάκρυνση της σκόνης, θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας και θα φέρει χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, εξασθενούμενα σταδιακά από το απόγευμα. Στην Αττική, οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά.

Τέλος, το Σαββατοκύριακο αναμένεται βελτίωση του καιρού ως προς τα φαινόμενα, ωστόσο το κρύο και οι ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν, διατηρώντας χειμωνιάτικη αίσθηση στην ατμόσφαιρα.