Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2%, παρά τη νέα άνοδο στις τιμές της ενέργειας που προκάλεσε η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η διαταραχή στη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο. Οι αγορές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα επιλέξει στάση αναμονής, καθώς η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης παραμένουν αβέβαιες.

Η αύξηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου ενισχύει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα επιβαρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης. Το Brent κινείται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, έχοντας πλησιάσει ακόμη και τα 120 δολάρια, γεγονός που μεταβάλλει τις προσδοκίες των επενδυτών για τη νομισματική πολιτική. Εκεί όπου μέχρι πρόσφατα προεξοφλούνταν μειώσεις επιτοκίων, πλέον ορισμένοι αναλυτές βλέπουν το ενδεχόμενο έως και δύο αυξήσεων μέσα στο έτος.

Η ΕΚΤ είχε καταφέρει τους τελευταίους μήνες να επαναφέρει τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να στηρίξει μια συγκρατημένη αλλά θετική οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, η νέα γεωπολιτική αστάθεια δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, που καθιστά δύσκολη την άμεση προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις για την οικονομία της Ευρωζώνης ενδέχεται να δείξουν υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, εφόσον οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Το βασικό μήνυμα από τη Φρανκφούρτη είναι ότι η στρατηγική της σταθερότητας παραμένει, αλλά οι επόμενες κινήσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης και τη συνολική γεωπολιτική κατάσταση.