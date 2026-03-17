Τρεις ενάγοντες από το Τενεσί, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ, υποστηρίζοντας ότι σχεδίασε εν γνώσει της το Grok τον ψηφιακό βοηθό της πλατφόρμας X ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες με ερωτικό περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας αληθινές φωτογραφίες άλλων ανθρώπων.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια και ζητά να αποκτήσει καθεστώς ομαδικής αγωγής για πολίτες στις ΗΠΑ που ήταν «αρκετά αναγνωρίσιμοι» σε σεξουαλικοποιημένες φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία δημιουργήθηκαν μέσω του Grok με βάση πραγματικές εικόνες τους.

Η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού που υπέβαλε το Reuters σχετικά με την υπόθεση.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε το σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο που παρήγαγε το chatbot, η xAI ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι απέκλεισε όλους τους χρήστες από τη δυνατότητα επεξεργασίας φωτογραφιών «αληθινών ανθρώπων που γδύνονται».

Κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές σε πολλές χώρες έχουν από τότε ξεκινήσει έρευνες, επιβάλλοντας απαγορεύσεις και απαιτώντας αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης προσπάθειας περιορισμού παράνομου και προσβλητικού υλικού που παράγεται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κατηγορίες των εναγόντων

Σύμφωνα με την αγωγή, η xAI δεν εγκατέστησε τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποτρέψει τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων με ανήλικους. Και οι τρεις ενάγοντες ήταν ανήλικοι όταν δημιουργήθηκαν οι επίμαχες εικόνες.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι πραγματικές τους φωτογραφίες αλλοιώθηκαν ψηφιακά και μετατράπηκαν σε άσεμνο περιεχόμενο, το οποίο διαδόθηκε στο διαδίκτυο μέσω διαφόρων πλατφορμών, προκαλώντας τους ψυχική οδύνη και δημόσια έκθεση.

Το ύψος της αποζημίωσης που ζητούν παραμένει άγνωστο. Παράλληλα, απαιτούν την κάλυψη των δικαστικών τους εξόδων και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων που θα υποχρεώσουν την xAI να σταματήσει τις φερόμενες πρακτικές.

Οι δηλώσεις της νομικής εκπροσώπου

«Πρόκειται για παιδιά των οποίων οι σχολικές και οικογενειακές φωτογραφίες μετατράπηκαν σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», δήλωσε η δικηγόρος των εναγόντων Ανίκα Μάρτιν, από το δικηγορικό γραφείο Lieff Cabraser Heimann & Bernstein

Η ίδια πρόσθεσε ότι «ο Ίλον Μασκ και η xAI σχεδίασαν σκόπιμα το Grok για να παράγουν σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο για οικονομικό κέρδος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα παιδιά και τους ενήλικες που θα βλάπτονταν».