Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Κάρλες Πέρεθ απολάμβανε πλήρη εμπιστοσύνη και είχε σταθερή θέση στο αρχικό σχήμα του Άρη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θητείας του Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός εξτρέμ πήρε χρόνο συμμετοχής και στα δύο πρώτα παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Μιχάλης Γρηγορίου. Ωστόσο ο Έλληνας τεχνικός δεν ήταν τόσο ανεκτικός όσο ο προκάτοχός του… Σε συνδυασμό με τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε ο Πέρεθ στο ματς απέναντι στον Ατρόμητο, δεν χρειάστηκε πολύ για να βρεθεί εκτός βασικής ενδεκάδας για πρώτη φορά μετά τον εντός έδρας αγώνα του Νοεμβρίου απέναντι στον Αστέρας Τρίπολης.

Ο Ισπανός άσσος όχι απλά βρέθηκε στον πάγκο στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με τον Πανσερραϊκός, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου! Αντ’ αυτού, ο Γρηγορίου βασίστηκε στους Δώνη και Γιαννιώτα ώστε να δώσουν βοήθειες από τον πάγκο για τα «φτερά» της επίθεσης. Και τοι έκαναν αμφότεροι στο διάστημα που αγωνίστηκαν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να εκληφθεί είτε ως μήνυμα προς τον Πέρεθ να ανεβάσει την απόδοσή του, είτε ως μια προσπάθεια να αποσυμπιεστεί από την πίεση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ανάγκη του να ξεχωρίσει.

Με περίπου δύο μήνες να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν, η προοπτική επιστροφής του στη Θέλτα το καλοκαίρι φαντάζει σχεδόν δεδομένη. Το ερώτημα που μένει είναι αν θα καταφέρει να προσφέρει ουσιαστικά έστω στο φινάλε της χρονιάς. Ακόμα και να το κάνει πάντως, έχει κριθεί εδώ και καιρό ως μία αποτυχημένη κίνηση για τον Άρη, Σε σημείο που δίχως δισταγμό ο Γρηγορίου… πάρκαρε ένα συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατ. ευρώ για το παιχνίδι με τον Πανσερρραϊκό. Ένας παίκτης που ήρθε για να κάνει τη διαφορά ακριβώς σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ το στραβό ξεκίνημά του στη Θεσσαλονίκη, παραμένοντας «άσφαιρος» και δίχως ασίστ μετά από 21 συμμετοχές, σχεδόν όλες ως βασικός.