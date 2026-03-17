Η EuroLeague γνωστοποίησε την έναρξη της τρίτης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four 2026, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το διάστημα 22-24 Μαΐου

Στις δύο προηγούμενες φάσεις, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς η ζήτηση για ένα «μαγικό χαρτάκι» είναι τεράστια. Κάτι τέτοιο αναδεικνύει τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα ‘ολων των φιλάθλων του μπάσκετ που επιθυμούν να βρεθούν στο T-Center κατά τη διάρκεια εκείνου του τριημέρου.

Ticket sales for the 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad Airways start February 11 Tickets will be released in four public phases 🚨 The adidas NextGen EuroLeague Championship Game will replace the traditional third-place game. All ticket information and… pic.twitter.com/AmzyPg9U1C — EuroLeague (@EuroLeague) February 2, 2026