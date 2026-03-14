Κατάμεστο αναμένεται το Telekom Center Athens στον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αναντολού Εφές, καθώς η η Πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out, ένα μισή μήνα πριν τη διεξαγωγή του ματς (17/4, 21:15).

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αφορά την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«SOLD OUT

Το φινάλε της regular season της Euroleague θα διεξαχθεί σε γεμάτο γήπεδο!

Η 17η Απριλίου απέχει περισσότερο από μήνα, αλλά ήδη σιγουρέψατε πως το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν θα είναι θρυλικό.

Η υποστήριξή σας είναι ασύγκριτη»

