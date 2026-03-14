Ο Τζέντι Οσμάν πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Ζάλγκιρις και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μία σημαντική νίκη, ενώ ο ίδιος βγήκε MVP της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος φόργουορντ σε 36:06 που βρέθηκε στο παρκέ, μέτρησε 24 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 0 λάθη. Ο Οσμάν συγκέντρωσε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και μετά τον Σλούκα και το Ναν, είναι ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού που παίρνει το βραβείο.

Dominant performance from Cedi Osman ☘️ 24 points and 36 PIR for the @Paobcgr forward to earn Round 31 MVP ✨ MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/XBQm4wEXPK — EuroLeague (@EuroLeague) March 14, 2026

Η λίστα των MVP ανά αγωνιστική στην EuroLeague

1η αγωνιστική : Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR

: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR 2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR

Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR 3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR

Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR 4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR

Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR 5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR

Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR 6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR

Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR 7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR

Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR 8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR

Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR 9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR

Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR 10η αγωνιστική : Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR

: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR 11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR

Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR 12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR

Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR 13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR)

Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR) 14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR

Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR 15η αγωνιστική : Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR

: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR 16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR

Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR 17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR

Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR 18η αγωνιστική : Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR

: Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR 19η αγωνιστική : Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR

: Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR 20ή αγωνιστική: Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR

Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR 21η αγωνιστική : Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR

: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR 22η αγωνιστική: Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR

Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR 23η αγωνιστική: Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR

Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR 24η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR

Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR 25η αγωνιστική: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR

Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR 26η αγωνιστική : Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR

: Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR 27η αγωνιστική: Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR

Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR 28η αγωνιστική: Μόουζες Ράιτ (Ζάλγκιρις) – 34 PIR

Μόουζες Ράιτ (Ζάλγκιρις) – 34 PIR 29η αγωνιστική: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις) – 36 PIR

Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις) – 36 PIR 30ή αγωνιστική : Μπράιαν Ανγκόλα (Βιλερμπάν) – 28PIR

: Μπράιαν Ανγκόλα (Βιλερμπάν) – 28PIR 31η αγωνιστική: Τζέντι Όσμαν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR