Επιστήμονες εντόπισαν και τις πέντε κανονικές νουκλεοβάσεις – τα μοριακά «γράμματα» που αποτελούν τη βάση του γενετικού κώδικα της ζωής – σε δείγματα που επέστρεψαν από τον αστεροειδή Ryugu, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Astronomy. Το εύρημα ενισχύει την άποψη ότι οι πλούσιοι σε άνθρακα αστεροειδείς ενδέχεται να μετέφεραν στη Γη τα χημικά συστατικά που συνέβαλαν στην εμφάνιση της ζωής.

Ο πλήρης γενετικός «αλφάβητος» από το διάστημα

Μια ομάδα υπό τον Toshiki Koga, από τον Οργανισμό Θαλάσσιας-Γήινης Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας, ανέλυσε δύο δείγματα υλικού του Ryugu που συνέλεξε η αποστολή Hayabusa2 της JAXA. Οι ερευνητές ανίχνευσαν αδενίνη, γουανίνη, κυτοσίνη, θυμίνη και ουρακίλη – το πλήρες σύνολο των νουκλεοβάσεων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία DNA και RNA.

Προηγούμενες αναλύσεις του 2023 είχαν εντοπίσει μόνο ουρακίλη, μία από τις τέσσερις βάσεις του RNA, καθώς και βιταμίνη B3. Οι υπόλοιπες νουκλεοβάσεις θεωρούνταν παρούσες, αλλά σε επίπεδα κάτω από τα όρια ανίχνευσης εκείνη την περίοδο.

Τα νέα αποτελέσματα καθιστούν τον Ryugu τον δεύτερο αστεροειδή όπου επιβεβαιώθηκε άμεσα η παρουσία όλων των πέντε νουκλεοβάσεων. Τον Ιανουάριο του 2025, Ιάπωνες επιστήμονες ανακοίνωσαν την ανίχνευση του πλήρους συνόλου και σε δείγματα από τον αστεροειδή Bennu, τα οποία επέστρεψε η αποστολή OSIRIS-REx της NASA, σε συγκεντρώσεις πέντε έως δέκα φορές υψηλότερες από αυτές του Ryugu.

Ενδείξεις για την προέλευση της ζωής

Η σύγκριση των νουκλεοβάσεων του Ryugu με εκείνες των Bennu, αλλά και των γνωστών μετεωριτών Murchison και Orgueil, αποκάλυψε σημαντικές διαφορές. Ο Ryugu περιείχε σχεδόν ίσες ποσότητες πουρινών (αδενίνη και γουανίνη) και πυριμιδινών (κυτοσίνη, θυμίνη και ουρακίλη), ενώ ο Bennu και ο Orgueil ήταν πλουσιότεροι σε πυριμιδίνες και ο Murchison σε πουρίνες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις αναλογίες και στα επίπεδα αμμωνίας στα δείγματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το χημικό περιβάλλον στο εσωτερικό του μητρικού σώματος κάθε αστεροειδούς επηρεάζει το είδος των νουκλεοβάσεων που σχηματίζονται.

Η ανίχνευση της θυμίνης μαζί με την ουρακίλη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις θεωρίες σχετικά με την προέλευση της ζωής. Η υπόθεση του «Κόσμου του RNA» υποστηρίζει ότι το RNA προηγήθηκε του DNA, καθώς η ουρακίλη – βάση του RNA – θεωρείται ευκολότερο να παραχθεί σε προβιοτικές συνθήκες. Η παρουσία και των δύο βάσεων μαζί δείχνει ότι η χημεία των αστεροειδών μπορεί να δημιουργεί το πλήρες σύνολο των γενετικών στοιχείων και όχι να ευνοεί μόνο ένα από αυτά.

Ένα ευρύτερο κοσμικό μοτίβο

«Η καθολική ανίχνευση και των πέντε κανονικών νουκλεοβάσεων σε δείγματα από τους ανθρακούχους αστεροειδείς Ryugu και Bennu υπογραμμίζει τη συμβολή αυτών των εξωγενών μορίων στο οργανικό απόθεμα που στήριξε την προβιοτική μοριακή εξέλιξη και τελικά επέτρεψε την εμφάνιση του RNA και του DNA στη νεαρή Γη», αναφέρουν οι ερευνητές.

Με δύο παρθένα δείγματα αστεροειδών να παρουσιάζουν τα ίδια αποτελέσματα, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η σύνθεση νουκλεοβάσεων είναι κοινή διεργασία σε σώματα πλούσια σε άνθρακα σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Παράλληλα, ενισχύεται η θεωρία ότι οι αστεροειδείς αποτέλεσαν έναν πιθανό μηχανισμό μεταφοράς των πρώτων δομικών λίθων της ζωής στη Γη, πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.