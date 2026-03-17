Γιόχαν Βάντεφουλ, Γερμανός υπουργός Εξωτερικών

«Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν μπορούν να σας πλήξουν ανά πάσα στιγμή», ανέφερε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών

«Δεν είναι ασφαλής η χρήση των Στενών του Ορμούζ, αν οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τη διέλευση, ούτε οι Ευρωπαίοι μπορούν»

«Απαραίτητες οι συμφωνίες με κράτη Κολπου και Ιράν για εξασφάλιση διέλευσης»

Για ένταξη Κύπρου στο ΝΑΤΟ: «Ιστορική ευκαιρία να συσπειρωθούμε να βρεθούν λύσεις, να ανοίξουμε ένα νέο παράθυρο που δεν είχαμε ανοίξει στο παρελθον»

Για πρόθεση άσκησης επιρροής στην Τουρκία για ένταξη Κύπρου στο ΝΑΤΟ: «Αν η Γερμανία μπορεί να συμβάλλει θετικά, φυσικά και θα το πράξουμε»

Γιώργος Γεραπετρίτης από Βερολίνο:

«Χρειάζεται ευρύτερη οικουμενική συνεργασία, όχι μεμονωμένες περιπτώσεις συμφωνιών για διέυλευση πλοίων από Στενά Ορμούζ, ευρύτερη συμμαχία υπό τη σκέπη του ΟΗΕ»

«Η Γερμανία στηρίζει το αίτημα της Ελλάδας για ασφαλή ελεύθερη ναυσιπλοϊα»

«Επιβεβαιώνεται η ελληνογερμανική συμπόρευση»

«Θεωρούμε αναγκαίο ότι όλοι οι σύμμαχοι το ΝΑΤΟ καθιστούν σαφές ότι οι εξοπλισμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βάρος άλλων συμμάχων χωρών»

Για ένταξη Κύπρου στο ΝΑΤΟ – «Η Ελλάδα θα στηρίξει την επιλογή της Κύπρου, κάθε διεύρυνση δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης»

Για πολεμικές επανορθώσεις – «Έχει έρθει η ώρα να αρθούν έμπρακτα και τα τελευταία βάρη του παρελθόντος»

Την επιβεβαίωση της ελληνογερμανικής συμπόρευσης εξέπεμψε ως μήνυμα από το Βερολίνο ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, μετά το πέρας της διμερούς συνάντησης που είχαν νωρίτερα σήμερα στη γερμανική πρωτεύουσα.

Με φόντο την αυξανόμενη κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας ΥΠΕΞ απηύθυνε από κοινού με τον Γερμανό ΥΠΕΞ έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για άμεση αποκλιμάκωση και εξεύρεση λύσης μέσω της διπλωματίας.

«Η θέση της Ελλάδας ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή, ότι δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημειώνοντας ότι προτεραιότητα της χώρας μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών στον Κόλπο και των ελληνικών πλοίων που είναι εγκλωβισμένα στην περιοχή.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε πως κάθε απειλή κατά της ελεύθερης ναυσιπλοϊας είναι μη ανεκτή και κάλεσε το Ιράν να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοϊα.

«Απαιτείται μια ευρύτερη οικουμενική συνεργασία για την ελεύθερη ναυσιπλοϊα», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε σχέση με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ σημειώνοντας πως «δεν ειναι το βέλτιστο να υπάρχουν περιπτώσεις μεμονωμένων συμφωνιών εισόδου και εξόδου πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ».

Όπως ο ίδιος τόνισε, μόνο μια πάγια, διαρκής, γενική λύση θα μπορούσε να διασφαλίσει την ειρήνη, στο πλαίσιο ευρύτερης συμμαχίας, υπό τη σκέπη διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ.

«Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια», διεμήνυσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, υπογραμμίζοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε απειλή κατά της ελεύθερης ναυσιπλοϊας.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων, ο Έλληνας ΥΠΕΞ ευχαρίστησε τον Γιόχαν Βάντεφουλ για τη στήριξή του στο αίτημα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοϊας, επισημαίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στην επιχείρηση «Ασπίδες».

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται», ξεκαθάρισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ αποδοκιμάζοντας παράλληλα της επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Στο πλαίσιο της νατοϊκής συμμαχίας, εντός της οποίας ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναγνώρισε πως έχει εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία με τη Γερμανία, ο ίδιος σημείωσε πως θεωρεί αναγκαίο και αυτονόητο ότι «όλοι οι σύμμαχοι καθιστούν σαφές ότι οι εξοπλισμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε βάρος άλλων συμμάχων χωρών».

Σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε πως αποδίδει σημασία στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής συνεργασίας για την από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή και σημείωσε πως αναμένει από τη Γερμανία την επίδειξη αλληλεγγύης και κατανόησης στις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή.

Αναφερόμενος στα διμερή, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως «έχει έρθει η ώρα να αρθούν έμπρακτα και τα τελευταία βάρη του παρελθόντος», επαναφέροντας το ελληνικό αίτημα προς τη Γερμανία για την καταβολή πολεμικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη βάση της ενίσχυσης της ελληνογερμανικής σχέσης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναγνώρισε ως τομείς εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας την οικονομία, το εμπόριο, τις ΑΠΕ, τις επενδύσεις αλλά και το μεταναστευτικό.

Ειδική αναφορά έγινε και από τους δύο ΥΠΕΞ στη στρατηγική προτεραιότητα διεύρυνσης της ΕΕ μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, με το βλέμμα στην προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. «Από κοινού με τη Γερμανία θα δουλέψουμε για την περαιτέρω ενεργοποίηση της ισχύος αυτής», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε πως κατά την περίοδο της ελληνικής προεδρίας «θα έχουμε τη δυνατότητα να σημειώσουμε την πρώτη μεγάλη διεύρυνση», με την ελπίδα να υπάρξει «ένα ουσιαστικό νεύμα που θα δώσει όραμα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων».

ΚΥΠΡΟΣ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε πως η Ελλάδα αυτονοήτως θα στηρίξει την επιλογή της Κύπρου, επισημαίνοντας πως η όποια διεύρυνση δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης.

Για το ίδιο θέμα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ, απαντώντας συγκεκριμένα στο κατά πόσο θα μπορούσε να ασκήσει η χώρα του επιρροή στην Τουρκία προκειμένου να αρθεί η ένστασή της για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, σημείωσε πως αποτελεί «ιστορική ευκαιρία να συσπειρωθούμε για να βρεθούν λύσεις σε θέματα» που επί δεκαετίες δεν κατέστη δυνατό. Όπως ο ίδιος διαπίστωσε, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ αντί να επιλύσει το προβλημα με την Τουρκια, ισχυροποίησε και παγίωσε μια κατάσταση. Με βάση αυτήν την παραδοχή, ο Γιόχαν Βάντεφουλ έκανε λόγο για μια νέα προσπάθεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στο να ανοίξει κάποιο νέο παράθυρο που δεν είχε ανοίξει στο παρελθόν.

Καταθέτοντας την άποψή του επί του θέματος, ο Γερμανός ΥΠΕΞ είπε πως η ΕΕ θα επωφελούνταν αν η σχέση δεν ήταν τόσο τεταμένη. «Ανήκουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν είμαστε ουδέτεροι συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση», σημείωσε ο ίδιος τονίζοντας πως η Γερμανια θα αδράξει την ευκαιρία σε ό,τι αφορά την Τουρκία. «Αν η Γερμανία μπορεί να συμβάλλει θετικά, φυσικά και είμαστε διατεθειμένοι να το πράξουμε», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ, ο Βάντεφουλ ανέφερε πως όπως και ο ίδιος έπραξε, ο Έλληνας ΥΠΕΞ πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και υπογράμμισε τη σημασία αξιοποίησης αυτής της ιστορικής περίπτωσης που θα έχει, όπως είπε, μεγάλη σημασία για την ελληνική προεδρια στο Συμβούλιο της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον ρόλο της ΕΕ, ο Γερμανός ΥΠΕΞ τόνισε πως μόνο μαζί μπορούν οι Ευρωπαίοι να επιβάλλουν την ελευθερία και την ασφάλεια σε κάθε περιοχή ενώ ταυτόχρονα δήλωσε πως, γεωγραφικά και με βάση τις αποστάσεις, το Ιράν αποτελεί ρεαλιστική απειλή για τη χώρα μας.

«Οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν μπορούν να σας πλήξουν ανά πάσα στιγμή», είπε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, εξηγώντας πως για αυτόν τον λόγο απαιτείται το επαληθεύσιμο τέλος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν.

Αναφορικά με τις απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας, ο Βάντεφουλ ζήτησε να αναληφθούν από κοινού οι ευθύνες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Ερωτηθείς γιατί ενώ η Γερμανία επισημαίνει την υπαρκτή απειλή στην περιοχή, δεν συνέδραμε την Κύπρο με φρεγάτες όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο υπουργος Εξωτερικών της Γερμανίας υπενθύμισε ότι ξεκίνησε την πρόσφατη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή από την Κύπρο, επισημαίνοντας πως η Γερμανία στηρίζει την Κύπρο.

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, με τον Κωνσταντίνο Κόμπο συζήτησαν άλλες δυνατότητες στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας ενώ διαβεβαίωσε πως σε περίπτωση που η Γερμανια αντιληφθεί την αναγκαιότητα, θα είναι εκεί.

Ως προς τον λόγο που δεν συμμετείχε με δυνάμεις επί του πεδίου, ο Βάντεφουλ εξήγησε πως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ η Γερμανία έχει αναλάβει καθήκοντα στη βόρεια και ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, έχοντας ενισχυμένη παρουσία στον Ατλαντικό και αναπτύσσοντας ιδιαίτερη κινητικότητα στη Βαλτική, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται και οι δικές της δυνατότητες.

ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ και τις πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ για τα κράτη που δεν ανταποκρίνονται, ο Γερμανός ΥΠΕΞ σημείωσε πως η Γερμανία δεν θα συμμετέχει σε επιχείρηση στην περιοχή ενώ σημείωσε πως έχει ζητηθεί ενημέρωση σε στρατιωτικό επίπεδο για τους στόχους του πολέμου από ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Δεν είναι δυνατή η ασφαλής χρήση των Στενών του Ορμούζ αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Βάντεφουλ, υπογραμμίζοντας πως αν οι αμερικανικές δυνάμεις δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη διέλευση, ούτε οι ευρωπαϊκές μπορούν.

Όπως σημείωσε, κρίνεται απαραίτητη μια συμφωνία κρατών του Κόλπου και του Ιράν για να βρεθεί τρόπος εξασφάλισης της διέλευσης από την περιοχή, με τις διπλωματικές διεργασίες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση να είναι από πλευράς Γερμανίας (και όχι μόνο) έντονες, παρ΄ότι, σύμφωνα με τον ιδιο, απαιτείται υπομονή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, που αποκάλυψε πως στις αρχές Μαϊου πρόκειται να επισκεφθεί την Ελλάδα, ανέφερε πως στη χώρα μας βλέπει, μεταξύ άλλων, έναν πολύτιμο πολιτικό σύμβουλο και μια χώρα με την οποία υπάρχει στενή εταιρική σχέση.