Η ευρωβουλευτής και οι τρείς συγκατηγορούμενοι της δικάζονται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο εδώλιο μαζί με την πρώην ευρωβουλευτή κάθονται ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την έναρξη της διαδικασίας οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι αρνούνται την κατηγορία.

Στην δίκη έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας 92 παθόντες, κάτοικοι κατά τον επίδικο χρόνο, εξωτερικού.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο πρώτος εκ των παθόντων, Μηχανικός, κάτοικος κάτοικος Λονδίνου όταν έγινε η διαρροή.

«Είχα δώσει μέσα στο 2023 τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού ενόψει βουλευτικών εκλογών» κατέθεσε.

Όπως είπε «Τον Μάρτιο του 2024 πριν τις ευρωεκλογές, λάβαμε το προωθητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ασημακοπούλου. Εξεπλάγην που έλαβα τέτοιο mail. Το συζητήσαμε με άλλους Έλληνες του εξωτερικού και συνειδητοποιήσαμε πως όσοι είχαμε δώσει στοιχεία για εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είχαμε λάβει μέιλ από την Ασημακοπούλου».

Ο μάρτυρας περιέγραψε τις συνεννοήσεις που έκαναν όσοι έλαβαν το επίμαχο μήνυμα και τις ενέργειες που έκαναν με πρώτη την καταγγελία που έγινε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε ερώτηση της Υποστήριξη της Κατηγορίας για τα δεδομένα που είχαν δώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών,ο μάρτυρας απάντησε «Σχεδόν τα πάντα. Διεύθυνση, τηλέφωνα, μέιλ, φορολογικές δηλώσεις τελευταίων ετών μέσω Taxis.. Ήταν σοκαριστικό. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο».

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση της κ. Ασημακοπούλου όπως προβάλλοταν από τα Μέσα Ενημέρωσης ο μάρτυρας είπε πως «Από τις δηλώσεις της κατηγορουμένης βλέπαμε μία άρνηση. Το συζηταγαμε .Αισθανόμασταν ότι ουσιαστικά μας έβγαζε τρελούς».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαϊου με καταθέσεις μαρτύρων .