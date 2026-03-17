Η σειρά «Έχω παιδιά» αποτυπώνει ξεκαρδιστικά τις προκλήσεις της διπλανής πόρτας στο νέο επεισόδιο, απόψε στις 20:50.

Ποια στρατηγική μπορεί να μετριάσει τη λατρεία των παιδιών για τα βιντεοπαιχνίδια; Υπάρχει τρόπος να βγεις νικητής ή απλώς παραδίδεις τα τηλεχειριστήρια;

Το «Έχω παιδιά» αποδεικνύει για άλλη μια εβδομάδα πως οι πιο συχνές αγωνίες των γονιών εκεί έξω μπορούν να μεταμορφωθούν στην πιο ανατρεπτική κωμωδία της ελληνικής τηλεόρασης.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 16 – «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» (Τρίτη 17 Μαρτίου)

Ο Τάσος βυθίζεται στον κόσμο των video games και η οικογένεια Πολίτη κηρύσσει… γενική επιστράτευση για να τον επαναφέρει στην πραγματικότητα, με μάλλον αμφίβολα αποτελέσματα. Στο γραφείο της Urbanic, ο Μιχάλης και ο Σταύρος ξεκινούν τη δική τους «Σταυροφορία» με μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν τις νέες, ανατομικές καρέκλες. Την ίδια ώρα, στο σπίτι της Ιωάννας και του Έκτορα, ένας νέος πίνακας ζωγραφικής φέρνει αέρα υψηλής τέχνης και αισθητικής.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026