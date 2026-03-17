Δύο ξενοδοχεία της Zeus Hotels Greece, μέλους του ομίλου Παπακαλιάτη, απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις στα Hotel of the Year Awards 2026, που διοργάνωσε η BOUSSIAS Events, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του ομίλου να επενδύει σε εμπειρίες φιλοξενίας υψηλής ποιότητας σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς.

Συγκεκριμένα, το Magma Resort Santorini, μέλος της The Unbound Collection by Hyatt, τιμήθηκε με Gold Award στην κατηγορία Unique Stay, ενώ το INNSiDE by Meliá Elounda απέσπασε Silver Award στην κατηγορία Lifestyle Hotel.

Οι βραβευμένες μονάδες της Zeus Hotels Greece

Το Magma Resort Santorini, το πρώτο κατάλυμα της The Unbound Collection by Hyatt στην Ελλάδα, βρίσκεται στο Βουρβούλο, στη βορειοανατολική πλευρά της Σαντορίνης. Περιβάλλεται από αμπελώνες και προσφέρει θέα στο Αιγαίο, διαθέτοντας 59 δωμάτια και σουίτες – πολλές με ιδιωτική πισίνα ή υδρομασάζ. Το ξενοδοχείο προτείνει μια ήσυχη, ιδιωτική εκδοχή της κυκλαδίτικης φιλοξενίας, μακριά από τα πολυσύχναστα σημεία του νησιού.

View this post on Instagram A post shared by Magma Resort Santorini, Part of The Unbound Collection by Hyatt (@magmaresortsantorini)

Στην Κρήτη, το INNSiDE by Meliá Elounda αποτελεί μια σύγχρονη πρόταση φιλοξενίας με έντονο lifestyle χαρακτήρα. Χτισμένο σε υπερυψωμένη τοποθεσία με πανοραμική θέα στον κόλπο της Ελούντας, συνδυάζει μοντέρνο design με λειτουργικούς χώρους που προάγουν τη χαλάρωση των επισκεπτών. Ξεχωρίζει για την infinity pool του και τις εμπειρίες που αναπτύσσονται γύρω από αυτή.

Η στρατηγική της Zeus Hotels Greece

Οι δύο διακρίσεις, σε διαφορετικές κατηγορίες φιλοξενίας, αναδεικνύουν τη στρατηγική της Zeus Hotels Greece του ομίλου Παπακαλιάτη για διαφοροποίηση, ποιότητα υπηρεσιών και ανάπτυξη ξενοδοχείων με ισχυρή ταυτότητα, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Η Zeus Hotels Greece αποτελεί τον hospitality βραχίονα της οικογένειας Παπακαλιάτη, με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1960 και αφετηρία την Κρήτη. Διαθέτει ένα πολυσυλλεκτικό χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων σε Κρήτη, Ρόδο και Σαντορίνη, συνδυάζοντας διεθνείς συνεργασίες με τοπική ταυτότητα και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης.

Το χαρτοφυλάκιο και οι νέες επενδύσεις

Το portfolio της Zeus Hotels Greece περιλαμβάνει resorts διεθνών brands και αυτόνομα ξενοδοχεία με έντονο χαρακτήρα, όπως τα Magma Resort Santorini, INNSiDE by Meliá Elounda, Blue Sea Beach Affiliated by Meliá, Neptuno Beach, Cook’s Club Hersonissos, Sol Cosmopolitan Rhodes και Sol Marina Beach. Παράλληλα, ο όμιλος αναπτύσσει νέες μονάδες, όπως τα Ydoria Resort στο Ρέθυμνο, Palm Beach στη Σταλίδα και El Greco στο κέντρο του Ηρακλείου.

Με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη διαχειριστική αρτιότητα και τη στενή σχέση με τις τοπικές κοινότητες, η Zeus Hotels Greece διαμορφώνει μια σύγχρονη εκδοχή ελληνικής φιλοξενίας που ισορροπεί ανάμεσα στην αυθεντικότητα και το διεθνές ύφος.

Ο Όμιλος Παπακαλιάτη

Ο Όμιλος Παπακαλιάτη είναι ένας πολυκλαδικός επιχειρηματικός οργανισμός με ρίζες στην Κρήτη από τη δεκαετία του 1960 και διαρκή παρουσία στην ελληνική αγορά. Ξεκινώντας από τον τομέα της φιλοξενίας, επεκτάθηκε στρατηγικά στους κλάδους της Τεχνολογίας και της Αυτοκίνησης.

Μέσω της Zeus Hotels Greece, συνεχίζει μια παράδοση δεκαετιών στον τουρισμό, ενώ μέσω της Zeus Tech αναπτύσσει τεχνολογικές λύσεις για τον τουριστικό κλάδο, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αποδοτικότητα των συνεργατών του. Στον τομέα της Αυτοκίνησης δραστηριοποιείται με στρατηγικές συνεργασίες που ενδυναμώνουν την παρουσία του στην αγορά mobility.

Με σταθερό προσανατολισμό στη μακροπρόθεσμη αξία, στη θεσμική ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση, ο Όμιλος Παπακαλιάτη διατηρεί τον οικογενειακό του χαρακτήρα, εξελισσόμενος με συνέπεια, στρατηγική συνέχεια και σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη.