Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ναύπλιο την Κυριακή(16/3/26), σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στην περιοχή της Καραθώνας στο Ναύπλιο, όταν ο 46χρονος δέχθηκε τσίμπημα από μέλισσα, το οποίο του προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση, εξελισσόμενη σε αλλεργικό σοκ.

Παρά την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ναυπλίου από τους φίλους που βρίσκονταν μαζί του, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Ο 46χρονος, ήταν πατέρας μιας κόρης και είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φύση και την προσφορά. Ως παραγωγός και συνοδός βουνού, ίδρυσε τη Φυσιολατρική Ορειβατική Ομάδα Αργολίδας, με στόχο την ανάδειξη των φυσικών ομορφιών της Ερμιονίδας και τη διοργάνωση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, υπήρξε ενεργό μέλος και πρωτοστάτης της Ομάδας Διάσωσης Ερμιονίδας, ενώ διετέλεσε πρόεδρος για δύο χρόνια στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.

Τέλος, η δράση του περιλάμβανε σημαντικά έργα, όπως η δημιουργία και ανάδειξη των μονοπατιών της περιοχής, η αναβίωση των αρχαίων αγώνων «Διονυσία Ερμιόνης», η συμμετοχή στην εθελοντική δράση «Let’s do it» και η συμβολή στην ανανέωση των αναρριχητικών πεδίων