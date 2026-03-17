«Δεν μπορώ να συνέλθω»

Η 27χρονη οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

«Όταν είχε μπει στον κυκλικό κόμβο η σύζυγος, και έκανε δεξιά για τον παράδρομο δηλαδή, αυτή είχε πολύ χαμηλή ταχύτητα γιατί αναγκαστικά μόλις μπαίνεις στον κόμβο πας πολύ σιγά. Ο άλλος που ερχόταν από Ανθήλη ήταν γκαζωμένος. Πήγαινε πολύ γρήγορα. 78 χρόνων. Είχε και συνοδηγό τον γιο του. Χτύπησε τη σύζυγο και έφτασε απέναντι, μέσα στα χόρτα. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση», λέει ο σύζυγος της 27χρονης.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών, τα οποία φοιτούν σε δημοτικό και νηπιαγωγείο.

«Το μυαλό μου είναι θολό τελείως. Δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα. Έχει ξεκληριστεί μία οικογένεια. Έχω τρία παιδιά μόνος μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Ευτυχώς έχω και τη μάνα μου. Βρήκα τα πάνω μου και με βοηθάει. Έχει έρθει. Έχω κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, αλλά χωρίς τη σύζυγο τι θα κάνω; Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτήν. Φαλήρισε την οικογένεια».