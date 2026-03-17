Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (17/3), η κλήρωση 212 του Eurojackpot που μοιράζει 30.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot είναι: 12, 13, 16 , 17 , 37 και αριθμοί Eurojackpot το 4 και το 11.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία και στην επόμενη κλήρωση της Παρασκευή (20/3) το τζάκποτ θα ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ.

Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn σε όλη την Ελλάδα. H κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στα τερματικά αυτόματης εξυπηρέτησης (SSBTs) και μέσω του Allwyn Store App.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,50 ευρώ. Κάθε στήλη έχει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον δύο αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.