Ένας λαγοκέφαλος-«γίγας» βάρους 8 κιλών αλιεύθηκε το πρωί στον Κούλε Ηρακλείου, έξω από το ενετικό λιμάνι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ανησυχητική παρουσία του τοξικού είδους στις θάλασσες της Κρήτης.

Το μεγάλο ψάρι εντόπισαν και αλίευσαν ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλιέων Γιάννης Ανδρουλάκης μαζί με τα παιδιά του, Γιώργο και Εμμανουήλ, καθώς και τη σύζυγό του Ευαγγελία Μαραγκάκη. Η εξάπλωση του τοξικού ψαριού προκαλεί έντονη ανησυχία στους αλιείς, καθώς το φαινόμενο εντείνεται διαρκώς. Οι επαγγελματίες της θάλασσας τηρούν στάση αναμονής σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα αλίευσης λαγοκέφαλων που σχεδιάζεται για την Κρήτη. Ιχθυολόγος από το ΕΛΚΕΘΕ βρέθηκε το πρωί στην ιχθυαγορά του λιμανιού του Ηρακλείου και παρέλαβε το ψάρι στο πλαίσιο σχετικής μελέτης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλιέων, Γιάννης Ανδρουλάκης, «σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ψαριά, με τα δίχτυα γεμάτα λαγοκέφαλους. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπετε, καθώς πετάξαμε πίσω στη θάλασσα άλλα εννέα μεγάλα ψάρια, βάρους 8 και 9 κιλών. Κρατήσαμε ένα για να το παραλάβει το ΕΛΚΕΘΕ για έρευνα, καθώς και ένα μεγάλο και ένα μικρό ακόμη». Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένα ψάρι πιάστηκε στην περιοχή του Κούλε και τα υπόλοιπα στα Λινοπεράματα. «Η θάλασσα της Κρήτης κυριολεκτικά βράζει από λαγοκέφαλους και σε καθημερινή βάση όλοι οι ψαράδες πιάνουν τέτοια ψάρια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα δόντια των λαγοκέφαλων είναι εξαιρετικά κοφτερά και μπορούν να κόψουν μέχρι και μέταλλο ή ξύλο, ενώ έχουν αναφερθεί και δαγκώματα σε ανθρώπους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν καταγραφεί περίπου 198 περιστατικά επιθέσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης. Υπάρχει συζήτηση για πιλοτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ πραγματοποιείται οικονομική μελέτη για το κόστος των αλιέων.

Ο επαγγελματίας αλιέας Γιώργος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «αυτό που βλέπετε έχει γίνει καθημερινότητα για εμάς. Το μεγάλο ψάρι πιάστηκε στον Κούλε σε βάθος περίπου 6 μέτρων και το δεύτερο στην Αμμουδάρα, έξω από το λιμάνι. Το πρόβλημα εξαπλώνεται συνεχώς και δεν μειώνεται. Δεν υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση και τα μέτρα που προτείνονται δεν είναι συμφέροντα για τους αλιείς». Ο ίδιος τόνισε πως το πιο ανησυχητικό είναι η εμφάνιση των λαγοκέφαλων σε πολύ ρηχά νερά, ακόμη και κοντά στις παραλίες. «Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς έχουν καταγραφεί ακόμη και σοβαροί τραυματισμοί», υπογράμμισε.

Τα ψάρια αυτά αλιεύονται με δίχτυα ή παραγάδια, ενώ πολλά επιστρέφουν πίσω στη θάλασσα. Εμφανίζονται από βάθος μισού έως και 50 μέτρων, ακόμη και κοντά στη στεριά για αναπαραγωγή. «Περιμένουμε το πιλοτικό πρόγραμμα, εφόσον είναι οικονομικά συμφέρον. Διαφορετικά, προσωπικά δεν θα συμμετάσχω», πρόσθεσε ο Γιώργος Ανδρουλάκης.

Η επιστημονική προσέγγιση

Ο ιχθυολόγος του ΕΛΚΕΘΕ Μανώλης Μεταξάκης επισήμανε ότι «έχουμε επισημάνει πολλές φορές το έντονο φαινόμενο της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ειδικά στην περιφέρεια της Κρήτης». Όπως ανέφερε, το ψάρι που παραλήφθηκε είναι ένα από τα μεγαλύτερα άτομα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, με βάρος περίπου 8 κιλά, και θα εξεταστεί στο εργαστήριο.

Το συγκεκριμένο δείγμα πιάστηκε έξω από την περιοχή του Κούλε με δίχτυα, ενώ σύμφωνα με τους αλιείς, βρέθηκαν και άλλα ψάρια στο στόμα του. «Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δείγματα που έχουμε δει. Θα επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία στο εργαστήριο, ωστόσο προσωπικά δεν έχω ξαναπαραλάβει τόσο μεγάλο λαγοκέφαλο», σημείωσε ο ιχθυολόγος.