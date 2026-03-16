Ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν δεν περιορίζονται στη Γη, αλλά επεκτείνονται πλέον και στο διάστημα. Η «Μονάδα 9.900» του IDF φέρεται να προχώρησε σε νέα επιχείρηση με στόχο τον περιορισμό των διαστημικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισραηλινή μονάδα έπληξε ιρανική βάση που χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση της ιρανικής παρουσίας στο διάστημα, είτε μέσω απειλών σε δορυφόρους είτε με εκτοξεύσεις δικών της δορυφόρων. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι «αναλαμβάνουμε πολλές πρωτοβουλίες με στόχο τη διατήρηση της ελευθερίας δράσης του IDF στον τομέα του διαστήματος».

Όπως μετέδωσε η Jerusalem Post, η συγκεκριμένη βάση είχε ρόλο στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την κατάρριψη ισραηλινών δορυφόρων και συμμετείχε στην κατασκευή του Chamran 1, ο οποίος εκτοξεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά με τον ιρανικό πύραυλο Qaem-100, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Έκτοτε, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ παρακολουθούν στενά το ιρανικό διαστημικό πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί στρατιωτικούς και όχι πολιτικούς σκοπούς.

Ανησυχία για στρατιωτικοποίηση του διαστήματος

Οι ΗΠΑ εκφράζουν την ανησυχία ότι οι Ιρανοί επιχειρούν να τοποθετήσουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές σε δορυφόρους με στόχο πιθανές επιθέσεις εναντίον της Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι είναι παράνομο μια χώρα να χρησιμοποιεί διαστημική τεχνολογία για την παρακολούθηση ή τη διείσδυση σε άλλες χώρες.

«Βλέπουμε από τους δορυφόρους μας ότι το Ιράν προσπαθεί να παρακολουθήσει τις κινήσεις στον Περσικό Κόλπο και να διεισδύσει στο Ισραήλ», ανέφερε ανώνυμα Ισραηλινός αξιωματούχος. Ένας συνάδελφός του πρόσθεσε: «Αν δεν καταστρέφαμε τη βάση, θα περιορίζονταν οι δυνατότητες να διεισδύουμε στο Ιράν».

Ρωσοκινεζική τεχνολογική υποστήριξη

Η Washington Post ανέφερε ότι το Ιράν λαμβάνει διαστημική τεχνολογία τόσο από την Κίνα όσο και από τη Ρωσία, με τη Μόσχα να παρέχει τη σημαντικότερη βοήθεια.

Ήδη από το 2022, η Ρωσία προετοίμαζε την παράδοση προηγμένου δορυφόρου που θα επέτρεπε στο Ιράν να παρακολουθεί στρατιωτικούς στόχους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλες εκτοξεύσεις και διπλωματικές κινήσεις

Στις 28 Δεκεμβρίου 2025, λίγο πριν ξεσπάσουν οι διαδηλώσεις στο Ιράν, η Τεχεράνη εκτόξευσε τρεις εγχώριας κατασκευής δορυφόρους από ρωσική βάση εκτόξευσης. Την ίδια περίοδο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο την ιρανική απειλή και περιφερειακά ζητήματα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ερμήνευσαν τις εκτοξεύσεις ως ένδειξη της πρόθεσης της Τεχεράνης να αντισταθεί στις προσπάθειες του Τελ Αβίβ και της Ουάσινγκτον να επιβάλουν νέα ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.