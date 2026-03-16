Ένας Παλαιστίνιος υπήκοος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Αλ Μπάϊα, στο Αμπού Ντάμπι, έπειτα από ιρανική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων της Ιορδανίας.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του τη στιγμή της έκρηξης, χωρίς να προλάβει να απομακρυνθεί από το σημείο.

Οι αρχές της περιοχής διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Authorities in Abu Dhabi responded to an incident where a missile struck a civilian vehicle in the Al Bahia area, resulting in the death of one person, identified as a Palestinian national. LIVE UPDATES: https://t.co/Q5d4IGCMsP pic.twitter.com/PdElEUOXlx — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) March 16, 2026

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, έφερε πίσω τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί τις τελευταίες ημέρες στο ‘Αμπου Ντάμπι. Αυτές τις μέρες γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια να επιστρέψουν Έλληνες από το Ντουμπάι ωστόσο λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή αυτό δεν έχει καταστεί ακόμα εφικτό.

Ακυρώθηκε η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα γνωστοποιήθηκε ότι ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η πτήση που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για σήμερα (16/03) το απόγευμα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει για τους δεκάδες συμπατριώτες μας που βιώνουν έναν ιδιότυπο εγκλωβισμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου μέσω X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η πυρκαγιά τέθηκε «υπό έλεγχο» και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.