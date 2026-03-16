Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε σήμερα την προμήθεια ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντι-drone, συνολικού κόστους περίπου 3 δισ. ευρώ, καθώς και την αναβάθμιση 38 μαχητικών αεροσκαφών F‑16 , σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, το συνολικό κόστος των δύο προγραμμάτων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 4 δισ. ευρώ.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του από το Λονδίνο, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στην εισαγωγή προς γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή της Βουλής των εξοπλιστικών προγραμμάτων, σημείωσε:

«Ολα αυτά τα προγράμματα εμπεριέχονται στον Mακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών που αποτελεί ένα τμήμα της «Ατζέντας 2030». Περιλαμβάνει, πρώτα και κύρια, την τεράστια αναβάθμιση της αεράμυνας της πατρίδας μας με την δημιουργία του πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης των από αέρος απειλών.

Αποτελεί αυτό ένα σημαντικό πυρήνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», δηλαδή του νέου προγράμματος αποτροπής. Νομίζω ότι η αναγκαιότητα αυτής αντιμετώπισης απεδείχθη απολύτως στο πεδίο των συγκρούσεων. Δημιουργούμε επιτέλους ένα θόλο προστασίας της ελληνικής επικράτειας με πολλαπλά επίπεδα αντιμετώπισης όλων των συγχρόνων απειλών των αεροσκαφών, των drones, αλλά και των πυραύλων και των βαλλιστικών πυραύλων.

Και επίσης, στην παραγωγή αυτών των συστημάτων θα συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%. Επίσης, στον κατάλογο των προγραμμάτων που εισάγονται, εμπεριέχεται η δημιουργία των υποδομών για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας.

Τα F-35 δεν είναι απλά αεροπλάνα, είναι πλατφόρμες που εισάγουν την αεροπορία μας σε μια νέα εποχή. Εμπεριέχεται επίσης η αναβάθμιση των F-16 Block 50, των περίπου 40 F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper ώστε η χώρα να αποκτήσει πάνω από 100 F-16 Viper».