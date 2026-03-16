Το σκάνδαλο Επστάιν δεν έμεινε χωρίς σχόλιο στα Όσκαρ 2026. Στον εναρκτήριο μονόλογό του, ο παρουσιαστής των Όσκαρ, Conan O’ Brien αναφέρθηκε στο γεγονός πως φέτος δεν υπήρχαν Βρετανοί υποψήφιοι στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου Ρόλου κάνοντας σαφή σύνδεση με το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν.

«Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που δεν έχουμε Βρετανούς υποψήφιους για τις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Ανδρικού Ρόλου», είπε αρχικά παριστάνοντας στη συνέχεια έναν Βρετανό πολίτη.

«Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας», σχολίασε με το κοινό να γελά και να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Conan O’Brien jokes during his opening monologue at the #Oscars that there are no British nominees in the Best Actor or Actress categories because “they arrest their pedophiles.” pic.twitter.com/Zfi2HbH6zA — Film Updates (@FilmUpdates) March 15, 2026

Οι μεγάλοι νικητές των Όσκαρ

Καλύτερη Ταινία: Μια Μάχη Μετά την Άλλη

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν

Πρωτότυπο Σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ

Διασκευασμένο Σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: Συναισθηματική Αξία (Νορβηγία)

Κάστινγκ: Κασάνδρα Κουλουκουντίς

Φωτογραφία: Ότομν Ντούραλντ Άρκαπο

Μουσική: Λούντβιγκ Γκόρανσον

Μοντάζ: Άντι Γιούργκενσεν

Κοστούμια: Κέιτ Χόλεϊ

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: Mr. Nobody Against Putin

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: All the Empty Rooms

Οπτικά Εφέ: Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Καλύτερο Τραγούδι: «Golden» από το KPop Demon Hunters