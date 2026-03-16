Όταν απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα Όσκαρ του 2026, οι εορτασμοί είχαν μόλις ξεκινήσει στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair (VF)για το 2026. Οι νέοι νικητές των Όσκαρ συνάντησαν σημαντικές προσωπικότητες από τον κόσμο της μουσικής, της μόδας, της πολιτικής και άλλων αρκετών τομέων.

Για πρώτη φορά, το φημισμένο afterparty του VF μεταφέρθηκε στο Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες (LACMA), όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν σε έναν εντελώς νέο χώρο.

Priyanka Chopra Jonas arrives at the Vanity Fair Oscars party after the 98th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Danny Moloshok

Τεχνικά, η διασκέδαση είχε ξεκινήσει ουσιαστικά ώρες νωρίτερα, με ένα δείπνο και πάρτι παρακολούθησης των Όσκαρ που διοργάνωσε ο παγκόσμιος διευθυντής σύνταξης του VF, Mark Guiducci. Όταν σερβιρίστηκε το τελευταίο πιάτο, μπορούσε να ξεκινήσει η κύρια εκδήλωση: το 31ο ετήσιο πάρτι των Όσκαρ του VF, με καλεσμένους πρώτης γραμμής, άφθονα μπέργκερ και στη… διακόσμηση μικρά χρυσά αγαλματίδια τοποθετημένα σε όλο τον χώρο.

Nick Jonas arrives at the Vanity Fair Oscars party after the 98th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Danny Moloshok

Οι καλεσμένοι περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, σταματώντας για ερωτήσεις από τους παρουσιαστές της ζωντανής μετάδοσης Brittany Broski, Quenlin Blackwell και Jake Shane, και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την πιο hot αίθουσα του Χόλιγουντ.

Πού αλλού θα μπορούσατε να δείτε τον Jacob Elordi να κάνει το σήμα του της νίκης στο κόκκινο χαλί, την Kris Jenner με vintage Valentino και την Julia Fox με ένα ακόμη εκκεντρικό ντύσιμο για το πάρτι των Όσκαρ του VF;

Jacob Elordi walks on the red carpet during the Oscars arrivals at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Carlos Barria

Julia Fox arrives at the Vanity Fair Oscars party after the 98th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Danny Moloshok

Ακολουθεί μια ματιά στις φετινές λαμπερές εορταστικές εκδηλώσεις, με τους μεγαλύτερους αστέρες της σεζόν βραβείων του 2026.

Timothee Chalamet and Kylie Jenner arrive at the Vanity Fair Oscars party after the 98th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Danny Moloshok

Inga Ibsdotter Lilleaas arrives at the Vanity Fair Oscars party after the 98th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Danny Moloshok

Priyanka Chopra Jonas arrives at the Vanity Fair Oscars party after the 98th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Danny Moloshok

Paul Mescal and Gracie Abrams arrive at the Vanity Fair Oscars party after the 98th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Danny Moloshok

