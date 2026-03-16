Όταν απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα Όσκαρ του 2026, οι εορτασμοί είχαν μόλις ξεκινήσει στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair (VF)για το 2026. Οι νέοι νικητές των Όσκαρ συνάντησαν σημαντικές προσωπικότητες από τον κόσμο της μουσικής, της μόδας, της πολιτικής και άλλων αρκετών τομέων.

Για πρώτη φορά, το φημισμένο afterparty του VF μεταφέρθηκε στο Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες (LACMA), όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν σε έναν εντελώς νέο χώρο.

Τεχνικά, η διασκέδαση είχε ξεκινήσει ουσιαστικά ώρες νωρίτερα, με ένα δείπνο και πάρτι παρακολούθησης των Όσκαρ που διοργάνωσε ο παγκόσμιος διευθυντής σύνταξης του VF, Mark Guiducci. Όταν σερβιρίστηκε το τελευταίο πιάτο, μπορούσε να ξεκινήσει η κύρια εκδήλωση: το 31ο ετήσιο πάρτι των Όσκαρ του VF, με καλεσμένους πρώτης γραμμής, άφθονα μπέργκερ και στη… διακόσμηση μικρά χρυσά αγαλματίδια τοποθετημένα σε όλο τον χώρο.

Οι καλεσμένοι περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, σταματώντας για ερωτήσεις από τους παρουσιαστές της ζωντανής μετάδοσης Brittany Broski, Quenlin Blackwell και Jake Shane, και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την πιο hot αίθουσα του Χόλιγουντ.

Πού αλλού θα μπορούσατε να δείτε τον Jacob Elordi να κάνει το σήμα του της νίκης στο κόκκινο χαλί, την Kris Jenner με vintage Valentino και την Julia Fox με ένα ακόμη εκκεντρικό ντύσιμο για το πάρτι των Όσκαρ του VF;

Ακολουθεί μια ματιά στις φετινές λαμπερές εορταστικές εκδηλώσεις, με τους μεγαλύτερους αστέρες της σεζόν βραβείων του 2026.