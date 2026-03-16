Η Τεγιάνα Τέιλορ βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στα παρασκήνια των βραβείων Όσκαρ 2026, μετά από ένα έντονο περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια φάνηκε να ξεσπά, καταγγέλλοντας ότι κάποιος την έσπρωξε καθώς προσπαθούσε να αποχωρήσει από το χώρο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγα λεπτά αφότου η Τέιλορ είχε δεχθεί διαδικτυακές επικρίσεις για την αντίδρασή της στην απώλεια του βραβείου Β΄ Γυναικείου Ρόλου, το οποίο κέρδισε η Έιμι Μάντιγκαν. Το νέο βίντεο την έφερε ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά λόγω μιας έντονης αντιπαράθεσης στα παρασκήνια του θεάτρου Ντόλμπι.

Σε πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, η Τέιλορ ακούγεται να λέει: «Είσαι άντρας που βάζει τα χέρια του πάνω σε μια γυναίκα;», απευθυνόμενη σε έναν άνδρα που, όπως υποστήριξε, την έσπρωξε μέσα στο πλήθος. Η εμφανώς αναστατωμένη ηθοποιός πρόσθεσε: «Είσαι πολύ αγενής».

Λίγο αργότερα, μιλώντας σε άλλον παρευρισκόμενο, επανέλαβε: «Γιατί έβαλε τα χέρια του πάνω σε μια γυναίκα», υποστηρίζοντας πως ο άνδρας την έσπρωξε τόσο δυνατά που παραλίγο να χάσει την ισορροπία της. Το βίντεο ολοκληρώνεται με την Τέιλορ να ζητά από όσους βρίσκονταν κοντά της: «Μην με αγγίζετε, μην με σπρώχνετε».

Η αντίδραση της Τεγιάνα Τέιλορ στην απώλεια του Όσκαρ

Η ένταση στα παρασκήνια ήρθε μετά τον «χαμό» που είχε προηγηθεί στα social media για την αντίδραση της Τέιλορ κατά τη διάρκεια της τελετής. Όταν δεν κέρδισε το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου, πολλοί θεατές θεώρησαν πως η έκφρασή της ήταν υπερβολική, με έναν ειδικό στη γλώσσα του σώματος να τη χαρακτηρίζει «υπερβολική παράσταση».

Elle Fanning and Teyana Taylor’s reactions to Amy Madigan winning Best Supporting Actress is everything ❤️ #Oscar https://t.co/0ldjAW7icL — The Celebrified (@TheCelebrified) March 16, 2026

Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή σε διπλό πλάνο, δείχνοντας την Τέιλορ δίπλα σε άλλες υποψήφιες, μεταξύ των οποίων η Γούνμι Μοσάκου («Αμαρτωλοί»), η Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέας («Συναισθηματική αξία») και η Ελ Φάνινγκ («Συναισθηματική αξία»).

Όταν ανακοινώθηκε το όνομα της Μάντιγκαν, η Τέιλορ πετάχτηκε από τη θέση της, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και χειροκροτώντας έντονα.

«Η Τεγιάνα Τέιλορ προσποιείται τη χαρά της, κορίτσι κάθισε κάτω και χαλάρωσε», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλοι σχολίασαν πως η αντίδρασή της έμοιαζε «η πιο ψεύτικη που έχω δει».

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς, μιλώντας στη Daily Mail, ανέλυσε τις αντιδράσεις τόσο της Τέιλορ όσο και της Φάνινγκ, λέγοντας πως ήταν «υπερβολικές εκδηλώσεις αντίθετων συναισθημάτων» που θα μπορούσαν να σταθούν ως ξεχωριστές ερμηνείες. Όπως υποστήριξε, οι δύο ηθοποιοί επιδόθηκαν σε «τελετουργίες νικητή» για να καλύψουν τη φυσική τους απογοήτευση.