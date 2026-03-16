Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (16 Μαρτίου 2026) στο Πέραμα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε σκάφος που βρισκόταν εντός των Ναυπηγείων της περιοχής.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο των Ναυπηγείων Περάματος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της Λιμενικής Αρχής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι ναυτικοί που βρίσκονταν στο χώρο είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των αιτίων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το περιστατικό.

Δήλωση του προέδρου της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. Γιώργου Βάλλη

Πρωταρχική μας προτεραιότητα παραμένει πάντοτε η ασφάλεια των ανθρώπων στη θάλασσα και στους χώρους εργασίας.