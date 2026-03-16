Νέα δικογραφία για κακούργημα που αφορά περιουσία μεγαλύτερη από τρία εκατομμύρια ευρώ που φέρεται ,αν και είχε υποχρέωση,δεν τα είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του την πενταετία 2020- 2025 ,σχημάτισε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης .

Σύμφωνα με πληροφορίες για την τελευταία πενταετία 2020-2025 μετά από ενδελεχή έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής που ξεκίνησε ύστερα μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης για την κακοδιαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, εντοπίστηκε ότι ο κ.Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκ.ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες σημαντικότατα ευρήματα προέκυψαν για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκ.ευρώ.

Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλ.ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ.Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών τόσο η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα. Τέλος διαβιβάζει τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.

Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μαζί με άλλα φυσικά πρόσωπα, ελέγχθηκαν να από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και στο τέλος της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Τότε μάλιστα δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ελεγχόμενων προσώπων λόγω ύποπτων ροών χρημάτων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης και απευθείας αναθέσεις σε έξι εταιρείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι ελεγχόμενοι στις δηλώσεις τους έχουν υποστηρίξει πως δεν έχουν διαπράξει καμία από τις παραβάσεις του νόμου που έρευνα ο οικονομικός εισαγγελέας.

Στο τέλος της έρευνας αυτής ο εισαγγελέας με βάση τα ευρήματα θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των ελεγχόμενων προσώπων ,αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν δεν προκύπτουν ευθύνες η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί σε βάρος τους η ποινική δίωξη για τις πράξεις που κριθεί ότι στοιχειοθετούνται.