Εχουν περάσει 20 χρόνια από την τελευταία νίκη Ιταλού πιλότου στη Formula1 για να έρθει χθες, ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι από την Μπολόνια με το μονοθέσιο της Mercedes, να κερδίσει έναν αγώνα που θα τον θυμάται σε όλη του την καριέρα! Ο Αντονέλι, που μπήκε στον κόσμο της Formula1 πέρσι, κατάφερε να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου στον αγώνα της Κίνας, έχοντας σημειώσει μόλις 26 συμμετοχές σε γκραν πρι.

Επίσης, έγινε ο δεύτερος νεότερος σε ηλικία οδηγός που κέρδισε γκραν πρι (19 ετών και 202 ημερών), καθώς τα πρωτεία κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, όταν κέρδισε στη Βαρκελώνη το 2016 με Red Bull, σε ηλικία 18 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών.

Ο Αντονέλι κέρδισε γκραν πρι για λογαριασμό της Ιταλίας μετά από δύο δεκαετίες, συγκεκριμένα από το 2006, όταν είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του στο γκραν πρι Μαλαισίας, ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα με Renault.

«Έχω μείνει άφωνος. Για να είμαι ειλικρινής, θα κλάψω. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου. Με βοήθησαν να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο», δήλωσε ο Αντονέλι, oδηγός της Mercedes, που βλέπει το μέλλον του με μεγαλύτερη αισιοδοξία και τα όνειρα του στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να πραγματοποιούνται ταχύτερα από ότι τα υπολόγιζε.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ, ομόσταβλος του Αντονέλι ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον με την ανανεωμένη Ferrari. Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί δύο γκραν πρι με τους νέους κανονισμούς να προσφέρουν θεαματικές μάχες, με δύο ομάδες να χτυπάνε τα χρονόμετρα. Τη Mercedes και τη Ferrari που επανήλθαν δριμύτερες και έχουν ως στόχο να πάνε με αυτό το ρυθμό έως το τέλος.

Η είδηση που ήδη είχε προαναγγελθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και επιβεβαιώθηκε είναι ότι τα δύο γκραν πρι σε Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν, δεν θα διεξαχθούν τον Απρίλιο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, οι δύο αγώνες δεν θα αντικαταστούν οπότε για τις 11 ομάδες δημιουργείται ένα κενό πέντε εβδομάδων στο πρόγραμμα μεταξύ των αγώνα της Ιαπωνίας στο τέλος του Μαρτίου και γκραν πρι στο Μαϊάμι την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.