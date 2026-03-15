Ο Ολυμπιακός με αυτή του τη νίκη, απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» έμειναν κοντά στο σκορ για δύο οκτάλεπτα (8-6), αλλά η συνέχεια ανήκε στην ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς που πήρε… αμπάριζα τον Παναθηναϊκό.

Με πρωταγωνιστή στην επίθεση τον Ντίνο Γενηδουνιά και πολύ καλό κάτω από τα δοκάρια τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο, οι πρωταθλητές πέτυχαν πέντε αναπάντητα γκολ, ξέφυγαν 13-6 στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου και εξασφάλισαν την 59η διαδοχική νίκη τους επί του «τριφυλλιού», σε ένα σερί που ξεκίνησε το 2001 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Να σημειωθεί ότι, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, υπήρξε ένταση στην πισίνα μεταξύ παικτών, με τους διαιτητές να αποβάλλουν τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον Αριστείδη Χαλυβόπουλο.