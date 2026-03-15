Ο Ολυμπιακός νίκησε στη Νέα Σμύρνη τον Πανιώνιο σε ένα επεισοδιακό ματς, το οποίο ήταν πολύ «κλειστό» για 39 λεπτά. Ανάμεσα σε αυτούς που πρωταγωνίστησαν για τους «ερυθρόλευκους», σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ήταν και ο συνήθως παροπλισμένος φέτος, Γιαννούλης Λαρεντζάκη.

Ο Έλληνας γκαρντ αγωνίστηκε για 12:30 στο παιχνίδι και κατέγραψε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και κανένα λάθος, αφήνοντας απόλυτα ικανοποιημένο τον προπονητή του για την αγωνιστική εικόνα και τη νοοτροπία που επέδειξε. «Ο Λαρεντζάκης πολλές φορές ξεφεύγει (σ.σ. από το πλάνο της ομάδας), αλλά σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός», σημείωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Πειραιωτών.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη:

«Να πω ότι και ο Λαρεντζάκης ήταν μέσα σε αυτούς που δεν είχαν κάνει ομαδική προπόνηση, γιατί στο ταξίδι είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στον αχίλλειο. Ήταν πολύ σημαντικός και βοήθησε να κερδίσουμε. Ήταν να μην παίξει. Είστε φίλος του Λαρεντζάκη; Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι υπέρ της τρέλας. Θα ήθελα να παίζουμε χωρίς τρέλα. Με το συναίσθημα φυσικά. Αλλά να μπορούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Ο Λαρεντζάκης πολλές φορές ξεφεύγει. Σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Εκτέλεσε το πλάνο, σούταρε καλά την μπάλα, έπαιξε άμυνα. Οποιοσδήποτε φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού, πρέπει να παίζει για τη νίκη».