Μπορεί η φετινή σχολική χρονιά φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος, τα κενά και οι ελλείψεις εκπαιδευτικών όμως στις σχολικές μονάδες παραμένουν και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών καθώς και στις ίδιες τις οικογένειες.

Είναι ενδεικτικό, πως σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Α΄ Αθήνας καταγράφονται ελλείψεις 134 δασκάλων (ΠΕ70) και 25 νηπιαγωγών (ΠΕ60), ενώ την ίδια ώρα κενές μένουν θέσεις και σε αρκετές άλλες ειδικότητες – 16 εκπαιδευτικοί Αγγλικών, 18 μουσικής και 14 φυσικής αγωγής. Κι αν κανείς πιστεύει πως πρόκειται για πρόβλημα που εντοπίζεται μόνο στην πρωτεύουσα, κάνει λάθος, αφού και η εκπαίδευση στην περιφέρεια…αιμορραγεί. Αξίζει να σημειωθεί πως στην Κρήτη… καταγράφονται στη γενική εκπαίδευση 151 οργανικά κενά για δασκάλους (ΠΕ70) και 63 για νηπιαγωγούς (ΠΕ60).

Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν πολλά σχολεία να λειτουργούν στο… κόκκινο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, στο οποίο το ολοήμερο πρόγραμμα… πετσοκόφτηκε στα μέσα της σχολικής χρονιάς(!). Μάλιστα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες και επαφές του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας για την άμεση αναπλήρωση των κενών (συνολικά 31 ώρες εβδομαδιαίως), κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα να γίνει περικοπή του ωραρίου του ολοήμερου προγράμματος και τις τελευταίες δύο εβδομάδες αυτό να ολοκληρώνεται στις 14:55 (αντί για τις 15:50). Γίνεται, λοιπόν, σαφές πως πρόκειται για εξέλιξη που…ταράζει τον προγραμματισμό δεκάδων οικογενειών, με τους εργαζόμενους γονείς να μένουν ξεκρέμαστοι και να ψάχνουν να βρουν λύση την τελευταία στιγμή.

Επισημαίνεται πως ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, με επιστολή προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία και απογοήτευσή του, καθώς οι διαβεβαιώσεις που είχαν λάβει στα τέλη Φεβρουαρίου για επίλυση του ζητήματος έμειναν στα λόγια. «Ενώ μας είχατε διαβεβαιώσει στην συνάντηση μας στις 25/2/2026 ότι θα τοποθετηθεί εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας, μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η μη κάλυψη της θέσης είχε ως αποτέλεσμα να υπολειτουργήσει το Ολοήμερο Τμήμα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στον οικογενειακό προγραμματισμό των μαθητών».

Και η υπολειτουργία του ολοήμερου τμήματος είναι το…κερασάκι στην τούρτα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο, το οποίο για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά παραμένει με ανενεργό Τμήμα Ένταξης, στερώντας από τους μαθητές που δικαιούνται υποστήριξη τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο υπηρεσίες.

Μάλιστα, τα μέλη του Συλλόγου προγραμματίζουν την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών.