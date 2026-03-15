Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ο 19χρονος που αναζητούνταν από τις αρχές, σε σχέση με τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος του είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τις αρχές, ενημερώνοντας ότι ο νεαρός θα προσέλθει προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για το περιστατικό.

Διευκρίνισε ωστόσο πως η κατάθεση θα γίνει ενώπιον της ανακρίτριας, γεγονός που εξηγεί γιατί ο 19χρονος μετέβη απευθείας στα δικαστήρια, χωρίς να περάσει από το κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας άσκησε χθες ποινική δίωξη τόσο εις βάρος του 19χρονου όσο και ενός ακόμη νεαρού, οι οποίοι βρίσκονταν με τον 20χρονο στην Καλαμαριά. Οι δύο κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο και από κοινού.