Για την Τρίτη έλαβε προθεσμία να απολογηθεί ο 23χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, ύστερα από αιματηρή συμπλοκή στην Καλαμαριά. Ο φερόμενος ως δράστης παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ανήκε στον ίδιο, ενώ ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης εξετάζεται το οπαδικό.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο φίλων του θύματος, που βρίσκονταν μαζί του τη μοιραία νύχτα και των οποίων οι απολογίες αναμένεται να παίξουν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ένας εξ αυτών συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του θα παρουσιαστεί νωρίς το πρωί της Κυριακής (15/3) ενώπιον της ανακρίτριας υπηρεσίας. Η εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινικές διώξεις σε βάρος των δύο φίλων του 20χρονου, που εξακολουθούν να αναζητούνται, βάσει των επιβαρυντικών διατάξεων του αθλητικού νόμου για διακεκριμένη περίπτωση σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν τραυματισμό.

Κατά την εξέτασή του, ο 23χρονος κατηγορούμενος –ο οποίος φέρει κακώσεις στο πρόσωπο, ράμματα στο κεφάλι και εκδορές στα κάτω άκρα– υποστήριξε αρχικά ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα και ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι που βρήκε στο δρόμο για να αμυνθεί, χωρίς να γνωρίζει ποιον χτύπησε ή πόσο σοβαρά. Στη συνέχεια ωστόσο, παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του και ότι οι επιτιθέμενοι ήταν τρεις και όχι πέντε, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή όπου το θύμα χάνει τις αισθήσεις του από τα πλήγματα που δέχθηκε.

Αναφορικά με τα κίνητρα της επίθεσης, ο 23χρονος επιμένει, ότι δεν γνωρίζει τους δράστες και αρνείται ότι υπήρχε προηγούμενο μεταξύ τους. Οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση, θεωρούν ότι ο κατηγορούμενος πιθανόν αποκρύπτει στοιχεία και δεν αποκλείουν να υπήρχαν και άλλες διαφορές πέρα από το οπαδικό υπόβαθρο, το οποίο πάντως δεν έχει απορριφθεί. «Δεν σημαίνει αυτόματα ότι μιλάμε για οπαδικά κίνητρα, καθώς ο ίδιος ο κατηγορούμενος της ανθρωποκτονίας δηλώνει, πως δεν γνώριζε την ομάδα των τριών παιδιών με την οποία συναντήθηκε», δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.