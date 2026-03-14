Με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς να αρθρώσει λέξη οδηγήθηκε σήμερα Σάββατο (14/3) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (17/3).

Ο νεαρός παραδόθηκε στην Αστυνομία και ομολόγησε πως κατάφερε δύο μαχαιριές στο θύμα με μαχαίρι που είχε πάνω του, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε άμυνα. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκαλούν σοκ. Ο 20χρονος έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα, έχοντας δεχθεί δύο χτυπήματα με μαχαίρι – το ένα στα πλευρά και το δεύτερο, μοιραίο, στην καρδιά. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και ο 23χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Την ίδια ώρα αναζητούνται τουλάχιστον τρία άτομα, δύο που ήταν μαζί με το θύμα και ένα που ενδεχομένος ήταν μαζί με τον δράστη και καταδίωξε τους άλλους δύο.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά. Σε βίντεο-ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί οι δραματικές στιγμές μετά την επίθεση. Ο 20χρονος, τραυματισμένος από τις δύο μαχαιριές, φαίνεται να περπατά με δυσκολία πριν καταρρεύσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Σε άλλο βίντεο διακρίνονται δύο φίλοι του θύματος, ενώ η Αστυνομία εξετάζει καρέ – καρέ το υλικό, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και μαρτυρίες για να διαλευκάνει το κίνητρο της δολοφονίας.

«Όταν χάνεται ένα νεαρό παιδί, είναι το παιδί μας, είναι το ίδιο μας το παιδί, δεν είναι παιδί αλλουνού. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Η πράξη είναι αδικαιολόγητη ως αποτέλεσμα», δήλωσε ο θείος του 23χρονου κατηγορούμενου.